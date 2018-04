Le livre de condoléances pourra être signé au 717, rue Notre Dame à l'hôtel de ville de 8 h 30 à 16 h 30.

Un autre livre de condoléances pourra aussi être signé à la bibliothèque de Russell au 1053, rue Concession et à la bibliothèque d'Embrun au 1215, chemin Saint-Augustin et ce du lundi au jeudi de 10 h à 20 h et du vendredi au samedi de 10 h à 17 h.

Dans deux semaines, les livres de condoléances seront remis à la famille Pitre.

La ville d'Ottawa observera un moment de silence lors de la réunion du conseil de mercredi en hommage à Jonathan Pitre et aux victimes de l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt.

Les drapeaux seront aussi en berne pour « commémorer davantage la perte de ces jeunes Canadiens », a indiqué la Ville d'Ottawa dans un communiqué de presse.