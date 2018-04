Un texte de Marie-Eve Bédard, correspondante au Moyen-Orient

Le projet est grandiose, tout est parfait dans la cité futuriste. Dans une vidéo promotionnelle, on voit des professionnels accomplis qui peuvent compter sur la fine pointe de la technologie, des familles heureuses et en santé qui vivent loin du stress de la vie quotidienne. L’énergie est verte, la nourriture abondante et le décor, spectaculaire.



Cet univers idyllique, et pour l'instant imaginé, c'est le joyau du plan de réforme Vision 2030 dont Mohammed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite est l'architecte. Neom doit voir le jour sur les bords de la mer Rouge au coût de 500 milliards de dollars américains.



Mais avant de pouvoir servir d'exemple et d'inspiration au reste du monde – à l’image de la vidéo promotionnelle – le royaume a beaucoup de chemin à faire.



D'abord, il a un urgent besoin d'argent.



Avec la fin du pactole de l'or noir, l'argent n'est plus à portée de main comme avant. Une menace à l'État-providence, qui offre aux Saoudiens des allocations « du berceau au cercueil ».



Sur la promenade en bord de mer à Djeddah, Rashida Al Sharif tient un petit kiosque où elle vend des bouteilles d’eau et des boissons gazeuses aux passants. Elle n’a besoin de rien, dit-elle, mais veut arrondir un peu les fins de mois. Elle et son mari ont profité toute leur vie de la générosité de l’État.



« On est bien, on a de l'argent. Même si on est pauvre, on a de l'argent », affirme-t-elle.

Ici, en Arabie saoudite, même le pauvre, il a de l'argent parce que le gouvernement, c'est lui qui paye tout ce qu'il veut. Rashida Al Sharif

Mais c'est un modèle qui n'est plus viable. S’ils avaient su, ils auraient fait quelques économies, croit Rashida.



En 2017, le budget de la pétromonarchie accusait un déficit de plus de 80 milliards de dollars.



Les Saoudiens doivent maintenant, entre autres, se faire à l'idée de devoir payer leurs factures d'électricité ou une taxe de vente de 5 % depuis le mois de janvier.



Après Londres, les États-Unis et puis Paris, Mohammed ben Salman s'est donné une mission : vendre sa Vision 2030 et faire oublier l'image d'un pays intégriste, associé au terrorisme, qui bafoue les droits de l'Homme et qui exécute les condamnés à mort sur la place publique comme celle de Riaya, qui est surnommée « chop chop square ».

« Je vous dis, ce n'est pas le même pays. Un autre pays est en train de naître » assure Kholoud Aldukheil, qui est directrice chez Aldukheil Financial Group.



L’opération de séduction du prince héritier, qui vise essentiellement les investisseurs étrangers, ravit cette pionnière du secteur privé en Arabie Saoudite.



« Nous voulons dire au monde que la Vision 2030 a créé un nouvel environnement pour investir et nous voulons que vous vous joigniez à nous, que vous nous mettiez au défi pour que nous puissions développer des termes qui sont bénéfiques pour les deux parties », lance-t-elle.

Inquiétudes

Avec les réformes vient aussi la concentration des pouvoirs entre les mains du jeune Mohammed ben Salamn et des gestes qui peuvent inquiéter des investisseurs étrangers.



À ce titre, l'arrestation et la détention de centaines d'hommes d'affaires et de princes accusés de corruption : ils ne sont plus détenus dans cette prison dorée qui leur était réservée au Ritz-Carlton. Des ententes secrètes auraient été conclues. Des allégations de mauvais traitements font surface.



Cette purge n’est pas le genre d’événement à rassurer les investisseurs et les entreprises étrangères.



Diversifier l'économie, attirer les investissements étrangers, c'est une chose. Mais le gouvernement de l'Arabie Saoudite veut aussi mettre plus de Saoudiens au travail, beaucoup plus.



Un défi de taille que compte relever le gouvernement en imposant des mesures coercitives pour que la nationalisation de l'emploi – un projet qui ne date pas d'hier – passe à la vitesse grand V.

Aziza, qui travaille dans une boutique, ne rougit pas de son travail. Elle le voit au contraire comme un tremplin qui lui permettra d'avancer. Photo : Radio-Canada/Marie-Eve Bédard

Sur une population de 30 millions, seulement 3 millions de Saoudiens ont un emploi. La vaste majorité d’entre eux travaille dans la fonction publique.

Les efforts pour ce qu'on appelle la « saoudisation de l'emploi » remontent à l'époque du roi Abdallah, mais tardent à porter fruit. Donc le gouvernement impose aujourd'hui des quotas aux entreprises.

« C'est bien ce qui se passe parce que personne ne peut développer le pays comme les Saoudiens », soutient Aziza El Houtheibe, qui est vendeuse dans une boutique.

Il n'y a pas d'espoir de développement pour le pays si ce ne sont pas les citoyens qui le bâtissent. Tout devrait être entre les mains des Saoudiens. Aziza El Houtheibe

Un marché qui se ferme aux étrangers

Les propos d'Aziza font peur à Sami Alkodaimi, un jeune Syrien qui est né en Arabie saoudite. Il est tout juste diplômé en ingénierie et voit les portes du marché du travail se refermer sur ses ambitions.



« Tout le monde est inquiet. Tout le monde fait des plans. Peut-être qu'on devrait partir pour la Turquie, pour l'Europe, peut-être au Canada. Ailleurs, n'importe où. Même si ça ne se fait pas si facilement de partir à l'étranger et commencer une nouvelle vie. Je crois qu'ils ont créé de l'anxiété pour tous les étrangers ici », confie-t-il.



Sur l'un des seuls chantiers actifs de la compagnie qui appartient à son père, Sami Alkodaimi veut montrer le visage actuel de l'emploi au royaume.



Pakistanais, Philippins, Libanais : pour chacun des employés étrangers, les frais pour le droit de travail imposés par le gouvernement de l'Arabie saoudite ont augmenté d’environ 60 % depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles et quotas. La compagnie a dû licencier certains de ses employés.



Malgré tout, pas un seul Saoudien en vue. Sami croit qu’il faudra du temps pour que ça change.



« Je crois que les travailleurs [comme ceux du chantier] seront les derniers à partir, parce que ce n'est pas possible de trouver un Saoudien qui va accepter de faire ce genre de travaux manuels », avance Sami.



« Si vous suivez les médias sociaux, on le constate le rejet. Le principal enjeu, c'est qu'ils ne croient pas que c'est un métier digne. Ils ont grandi en croyant qu'ils étaient au-dessus de ce genre de choses », poursuit-il.

Pour chaque employé étranger, les frais pour le droit de travail ont augmenté d’environ 60 % depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles et quotas. Photo : Radio-Canada/Marie-Eve Bédard

Nouvelle réalité



Aziza, qui travaille dans une boutique, ne rougit pas de son travail. Elle le voit au contraire comme un tremplin vers mieux.



« Socialement, c'est mal vu, admet-elle. Ça n'a pas de prestige et ce n'est pas tellement accepté. Mais je vois les jeunes être plus favorables à l'idée. Ce n'est pas une question d'occuper son temps. C'est une question de se bâtir à partir de rien. »

Notre culture a changé. Il faut compter sur soi et ça nous ouvre des horizons pour démarrer nos propres projets d'affaires. Aziza El Houtheibe

« Ceux qui possèdent les entreprises ne sont pas mieux que moi. J'apprends et je vais moi aussi lancer mon affaire à partir de rien », soutient Aziza.



C'est un peu le pari que Mohammed ben Salman : faire naître une toute nouvelle réalité en Arabie Saoudite en imposant des réformes économiques, mais aussi sociales.



Kholoud Aldukheil concède que les réformes économiques et les changements dans la réglementation vont peut-être trop vite pour que certaines entreprises puissent s’y adapter et se conformer.



« Ça fait beaucoup et très vite. Ça occasionne des dommages collatéraux qui sont regrettables. On devrait peut-être d’abord moderniser notre système d’éducation pour préparer l’avenir », suggère-t-elle. Cela dit, elle croit que l’Arabie saoudite n’avait pas le choix.

Je suis vraiment heureuse que ces changements se soient produits. C'est un rêve qui devient réalité parce que ça va sauver notre pays. Kholoud Aldukheil

« L'aspect économique devait se faire de toute façon. C'est une question de coût et bénéfices. Et quand on voit la valeur de ses actifs diminuer, les Saoudiens sont intelligents, ils sont rusés. Nous sommes là pour faire des affaires », d-t-elle.

Mais les sceptiques doutent de la sincérité des réformes sociales qui accompagnent les grands projets économiques. Ils redoutent qu'il ne s'agisse, au final, que d’un mirage.