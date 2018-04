Un texte de Julie Marceau

Selon nos informations, Elsie Lefebvre a eu des discussions sérieuses avec le Parti Québécois. Plusieurs scénarios étaient sur la table pour une annonce éventuelle.

Âgée de 38 ans, la mère de deux enfants de 8 et 9 ans préfère toutefois prendre une pause de la politique active pour une meilleure conciliation travail-famille.

La Ruche est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui permet à des entrepreneurs et des artistes de solliciter l'aide du public pour financer leurs projets.

Plus de 2,3 M$ ont été amassés depuis le lancement de la plateforme à Montréal en 2016. L'OBNL compte aujourd'hui des volets dans la région de Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, en Mauricie et en Estrie.

L'ancienne conseillère dans Villeray a fait campagne avec Équipe Denis Coderre durant les dernières élections municipales. Elle a fait le saut en politique municipale en 2009, sous la bannière de Vision Montréal, avant de joindre les rangs de Coalition Montréal en 2013, fondé par feu Marcel Côté.

Députée à l'Assemblée nationale de 2004 à 2007, Elsie Lefebvre a longtemps été la plus jeune députée à y siéger.