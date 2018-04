Un texte de Marie-Christine Rioux

Une vingtaine de citoyens ont participé à l'assemblée publique organisée par l'organisme ICI St-Robert.

Selon plusieurs d’entre eux, la création d’un quadrilatère où toutes les rues seraient soumises à une limite de vitesse à 30 km/h permettrait d’accroître la sécurité de tous les usagers de la route.

Quand tu rentres dans la zone 30, ça te dit que vous entrez dans une zone 30. Puis, tu roules à 30 km/h jusqu’à temps qu’on te dise, par un panneau, que tu sors de la zone 30. James Caveen, membre de l’organisme ICI St-Robert.

Diverses idées de mesures qui pourraient être mises en place afin de faire respecter la limite de vitesse dans le quadrilatère déterminé ont été discutées.

Par exemple, certaines rues pourraient être aménagées pour devenir plus étroites et ainsi forcer les automobilistes à ralentir.

Certains citoyens ont également proposé l’installation de panneaux indicateurs de vitesse électroniques et de radars photo. Par contre, plusieurs participants croient que la présence policière devrait être accrue pour qu’une potentielle zone 30 soit un succès.

Marilyn Dupont, une résidente de Saint-Robert, a assisté à la consultation publique. Photo : Radio-Canada/Marie-Christine Rioux

Pour Marilyn Dupont, étudiante et résidente du quartier, la zone 30 permettrait de redonner la priorité aux piétons dans Saint-Robert.

« Pour éduquer les mentalités, il faut aussi que les infrastructures soient présentes. On pourrait parler de radars pédagogiques qui nous incitent toujours à réduire notre vitesse et qui nous obligent à nous rendre compte à quel point on roule vite dans les zones scolaires », explique la jeune femme.

Un comité pour émettre des recommandations à la Ville

Quelques-unes des personnes présentes à l'assemblée formeront un comité pour émettre des recommandations à la Ville au sujet de la création d'une zone 30.

Selon James Caveen, une proposition de projet-pilote pourrait d’ailleurs être soumise par ce comité à la Ville.

Pour le conseiller municipal du district de Saint-Robert à Rimouski, Jocelyn Pelletier, l'instauration d'un quadrilatère où on limiterait la vitesse à 30 km/h pourrait s'inscrire dans un plan d'amélioration de la circulation dans le quartier.

Ce que j'ai suggéré au comité, c'est de travailler sur un projet à long terme qui est porteur, puis un projet qui est plus global que simplement s'attaquer à quatre stops sur une rue, à une lumière sur une autre rue parce que ça, ça finira jamais, ça aboutira jamais. Jocelyn Pelletier, conseiller municipal du district de Saint-Robert

Le conseiller se réjouit du ton positif dans lequel les discussions se sont déroulées lors de l'assemblée publique. Il compte faire part de l'idée de la zone 30 à la direction de la Ville de Rimouski.

Des zones à 40 km/h existent déjà dans quelques villes québécoises, dont celle de Mont-Joli, ainsi que dans quelques quartiers montréalais.