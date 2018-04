Ce jour-là, à 19 h, les Jets affronteront le Wild du Minnesota. L’appui des Winnipegois pour leur équipe de hockey, qui a terminé sa saison au second rang dans la Division centrale, devient de plus en plus flagrant.

À l’occasion du premier match, la compagnie True North Sports and Entertainment a annoncé que la rue Donald serait bloquée pour la fête de rue Whiteout. À l’affiche : grands écrans qui diffusent le match, camions-restaurants et vente d’alcool.

Afin de s’y rendre, ou bien d’éviter l’embouteillage, voici l’essentiel :

La rue Donald (direction sud) sera bloquée entre les avenues Portage et Graham à partir de midi. Elle rouvrira vers 1 h du matin.

Le trafic roulera au ralenti. La Ville suggère aux automobilistes de prendre à la place la rue Main ou Osborne.

L’accès au stationnement de la Bibliothèque du millénaire rue Donald ne sera pas accessible lorsque la rue sera bloquée. La sortie rue Donald sera restera ouverte. L’entrée du stationnement rue Smith sera ouverte.

Entre 18 h et 23 h, les autobus du secteur seront légèrement détournés.

L’aire de chargement Handi-Transit à l’intersection de la rue Donald et l’avenue Graham sera temporairement relocalisée à côté de l’hôtel Radisson sur l’avenue Portage.

La police de Winnipeg déploiera des effectifs supplémentaires les jours des matchs des séries.

Les coûts de la fête de rue sont couverts par la compagnie True North Sports and Entertainment, l’organisme Economic Development Winnipeg, et la Ville de Winnipeg.

Une seconde fête de rue, encore plus grande, est prévue pour vendredi.

Combien ça vaut, un billet de match des Jets?

Avant même que les billets pour les matchs éliminatoires des Jets soient mis en vente au grand public le 10 avril, des billets se retrouvaient sur des sites web de revente pour des sommes faramineuses. Les meilleures places des matchs à domicile se revendaient 844 $ US chacune.

Radio-Canada a interrogé des passants devant le Bell-MTS Iceplex, au centre-ville de Winnipeg afin de déterminer combien ils paieraient, eux, pour voir un match des séries éliminatoires des Jets.

« J'irai probablement jusqu'à 300 $, environ 200 $ à 300 $, pour un match », lance un adepte du hockey, du type plutôt détendu.

« J'irais jusqu'au bout! J'achèterais des billets pour toutes les rondes. [Jusqu’à 1000 $?] Oui, j'ai attendu 16 ans pour ce retour, je ne vais pas laisser les prix des billets m'empêcher de les voir gagner la coupe Stanley. Go Jets, go! », renchérit une passante ayant nettement des moyens.

Mais pour ce partisan des Oilers d'Edmonton, un billet ne vaut « pas grand-chose. 20 $, dit-il.

Je les regarde aussi à la télévision. »

Certains des supporteurs soutiennent leur équipe avec une intensité qui surpasse tout bonnement les nombres, comme le passant qui s’est exclamé : « Nous faisons partie des séries! Tout le monde devrait être excité. Tout ce que j'ai à dire c'est : Go Jets, go! ».

Avec des informations de Marie-Lise Mormina, Jill Coubrough et Elisha Dacey