Un texte de François Le Blanc

Darren Rumble, l’entraîneur-chef des Wildcats, se fait philosophe. « Depuis le début de la série, nous avons joué trois parties de 60 minutes. C’est 180 minutes de jeu de précision, » explique le mentor. « Ils ont terminé en première place pour une raison : c’est une très bonne équipe! »

Darren Rumble a été bon joueur et a rendu hommage à l'Armada pour sa performance. Photo : Radio-Canada

Il explique que, malgré le résultat, ses joueurs ont beaucoup à apprendre d’un tel affrontement.

Nos gars voient ce que ça prend pour réussir Darren Rumble, entraîneur-chef des Wildcats de Moncton

Les Wildcats ont eu de la difficulté à générer de l'attaque : ils n'ont pas fait mieux que 14 tirs au but mardi soir. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Le joueur des Wildcats Adam Capannelli donne cet exemple : « On n’a pas commencé le match comme on voulait. L’Armada a de la vitesse et nous n’avons pas été capables de suivre leur intensité », explique le joueur de centre, qui semblait dépité après la rencontre.

Cela dit, les Wildcats n’ont pas baissé les bras et vont tout donner pour gagner une première partie dans la série.

Les Wildcats de Moncton ont perdu 7 à 1 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand dans le troisième match de la série. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

L'Armada garde le cap

Dans le vestiaire des vainqueurs, l’entraîneur-chef et directeur général, Joël Bouchard, est demeuré calme malgré l’éclatante victoire des siens. La musique, qui jouait à tue-tête, contrastait d’ailleurs avec son ton de voix.

« On a bien commencé », a tout d’abord lâché l'entraîneur. « Les séries et les matchs sont des processus. Nous allons analyser le tout et on verra après. » Il rappelle qu’il garde ses émotions au même niveau.

Joël Bouchard n'a pas été trop triomphant malgré la victoire des siens par la marque de 7 à 1. Photo : Radio-Canada

Il n’y a pas de danger, selon lui, que ses joueurs fassent preuve d’un excès de confiance. « Les gars comprennent comment ça fonctionne. Mais, on n’est pas à l’ abri de rien. »

La prochaine partie aura lieu mercredi soir au Colisée de Moncton à 19 h. Il pourrait s’agir du dernier match de hockey d’importance dans l’amphithéâtre si les Wildcats devaient s'incliner. Les Wilcats déménageront au nouveau centre multifonctionnel du centre-ville, la prochaine saison.