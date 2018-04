« Nous avons mis des matelas par terre et installé des paravents », a souligné Geneviève Côté, porte-parole pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

En tout, 43 usagers avaient été déplacés dans le gymnase du Pavillon jeunesse de cet hôpital dédié aux problèmes de santé mentale. Une grande partie de ces patients avaient déjà été évacués lors d'un important dégât d'eau dans l'édifice principal de l'hôpital en février 2017. Ils logeaient depuis ce temps dans le Pavillon jeunesse, puisque le bâtiment central est toujours inutilisé.

Une majorité d'entre eux ont pu retourner dans leurs chambres mardi, mais une partie du secteur sinistré doit toujours être remis en état.

« Dans un premier temps, il y a une opération de séchage qui doit être effectuée. On doit aussi tout nettoyer en raison des dommages occasionnés par la fumée et ensuite, il va falloir que les entrepreneurs regardent la situation. Il est possible que des travaux soient nécessaires avant de pouvoir réintégrer les lieux », a précisé Mme Côté.

Les responsables croient que les 17 personnes pourront réintégrer leur unité d'ici quelques jours.

« Demain, il y aura une rencontre des intervenants concernés pour établir le plan d'action au cours des prochains jours », a indiqué Mme Côté.

Mardi soir, le CISSSO contactait les familles des patients pour les informer de la situation.