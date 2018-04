Un texte de Claudiane Samson

Son organisme, Little Footprints Big Steps, multiplie les initiatives depuis 2010 pour permettre aux familles de subvenir aux besoins des enfants et éviter à ces derniers de se retrouver dans des orphelinats qui les exploitent.

La vocation de la jeune femme s'est déclarée lors de son premier passage en Haïti, à l'âge de 18 ans, au lendemain du grand tremblement de terre.

L'UNICEF et l'Institut du bien-être social et de recherche d'Haïti estiment que 80 % des enfants dans les orphelinats du pays ont une famille, mais sont souvent abandonnés en raison du manque de moyens financiers pour subvenir à leurs besoins.

Entre 2010 et 2013, l'organisation affirme que 25 établissements ont été fermés et que 12 000 enfants ont été placés dans d'autres centres. L'UNICEF vise également la réunification des enfants avec leur famille.

J'ai constaté que les 75 enfants [de l'orphelinat] étaient sévèrement négligés et abusés. [...] De la violence corporelle, de la traite d'enfants, des enfants laissés pour morts. Pour les aider, il fallait que je les sorte de l'orphelinat . Morgan Weinberg, cofondatrice Little Footprints Big Steps

Les orphelinats, explique Morgan Weinberg, travaillent pour un profit. Selon elle, les propriétaires visitent les villages et encouragent les familles pauvres à leur donner leurs enfants. Les enfants sont ensuite exploités, et « plus ils sont malades, plus ils reçoivent de dons de l'étranger », ajoute Mme Weinberg.

Une mission dangereuse

Pour Morgan Weinberg, cette dévotion lui a valu de nombreuses menaces, certaines à l'arme à feu, des attaques, des vols. La cofondatrice est accompagnée lors de ce passage d'un des 17 employés haïtiens de l'organisme, Ronald Jean-Claude, son chauffeur et garde du corps.

C'est un bon travail [qui fait] beaucoup de différence dans mon pays. Ronald Jean-Claude, chauffeur et garde du corps

« Pour Morgan c'est vraiment dangereux [...] parce qu'elle est étrangère. En Haïti, quand une personne voit un étranger, étrangère, pour lui, c'est beaucoup de choses. Elle a beaucoup de moyens, tout ça », explique-t-il.

Morgan Weinberg admet que les opérations ne sont pas toujours faciles. « Il m'a fallu longtemps avant d'être prise au sérieux par les étrangers comme par les locaux. »

Morgan Weinberg, Ronald Jean-Claude et Karen Weinberg multiplient les présentations et les événements de financement pendant le séjour de la cofondatrice. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Sortir les familles de la pauvreté

Les campagnes de financement tenues régulièrement au Yukon soutiennent de nombreuses initiatives. Outre des refuges pour les enfants d'orphelinats ou de la rue, des programmes d'entrepreneuriat et d'agriculture sont en place pour permettre aux familles, une fois réunies, de développer une autonomie financière.

L'an dernier, 730 299 $ ont été dépensés en tout, selon les documents de l'organisme, dont 94 % directement dans les programmes et services. La présidente du conseil d'administration et mère de la cofondatrice, Karen Weinberg, affirme que l'organisme ne tire parti d'aucune subvention gouvernementale. La moitié des dons privés proviennent du Yukon, ajoute-t-elle.

Depuis les débuts de l'organisme de charité, plus de 200 enfants ont été réunis avec leur famille, selon Morgan Weinberg. Elle souhaite maintenant faire de Little Footprints Big Steps un modèle qui puisse être reproduit ailleurs au monde.

Elle a récemment mérité pour son travail le prix Goodwill for Haiti, en janvier, à Dubin, et la Croix du service méritoire par la gouverneure générale du Canada en 2015.