Mme Granic Allen milite contre l’éducation sexuelle dans les écoles et contre l’avortement.

Elle a déclaré mardi que les publications dans lesquelles elle suggère que le mariage gay ne devrait pas être légalisé au Royaume-Uni et dit que les femmes ne devraient pas porter des burqas en public ne sont ni islamophobes, ni homophobes.

« Ma préoccupation (...) a toujours été la liberté de religion, la liberté de conscience et la liberté d'expression et la protection de ces droits, c'est pourquoi je me suis opposé à l'interdiction du niqab », a-t-elle déclaré à la Presse Canadienne.

Ses commentaires en ligne, qui remontent à 2013 et 2014, ont été condamnés par les libéraux et les néo-démocrates.

Le chef du parti conservateur, Doug Ford, lui, a simplement déclaré que les sentiments exprimés par Mme Granic Allen, qui désire être la candidate du parti dans la circonscription de Mississauga-Centre, ne reflètent pas ses opinions ou celles du parti.

« Notre base se développe et nous voulons que tous les Ontariens sachent qu’ils ont leur place dans notre parti », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Doug Ford Photo : Radio-Canada/CBC News

M. Ford et Mme Granic Allen étaient considérés comme les candidats les plus conservateurs sur le plan social dans la course à la chefferie du parti.

Dans un article paru en 2013 sur la charte des valeurs du Québec, Mme Granic Allen affirme que les niqabs et les burkas sont des « masques » couvrant le visage.

« Je ne crois pas que les gens devraient s'habiller comme des ninjas pour une promenade d'après-midi, je ne crois pas que les gens devraient s'habiller comme des voleurs de banque quand ils vont voter », avait-elle alors écrit. « Ma fille adore porter un masque d'araignée, mais je lui ai interdit de l'utiliser en public. »

Dans un autre cas, elle avait partagé un article au sujet d'une attaque contre deux adolescentes à Zanzibar, ajoutant en commentaire : « Encore une autre raison de ne pas prendre de vacances dans un pays musulman ».

Mme Granic Allen a déclaré mardi qu'elle exprimait alors des inquiétudes à propos des voyageurs qui se rendent dans des pays où il y avait eu des attaques terroristes.

« Je n'ai pas dit que les gens ne devraient pas y aller, j'ai juste dit que c'était peut-être une raison de ne pas le faire », a-t-elle dit, ajoutant qu'elle voulait visiter l'Égypte et voir les pyramides.

Elle a également nié qu'un microbillet dans lequel elle souhaitait que la reine Élisabeth II n'autorise pas le mariage homosexuel. « Quelqu'un a écrit que le mariage homosexuel forcerait la reine à rompre son serment et j'ai simplement dit: « Eh bien, la reine devrait garder son serment » », a-t-elle affirmé en guise d’explication, mardi.

Cependant, Mme Granic Allen a refusé de clarifier si elle était pour l’état légal du mariage homosexuel, se contentant de déclarer qu’il s’agissait d’une question de compétence fédérale. « Cela n'a rien à voir avec cette élection et je n'ai pas besoin de commenter. »

La chef du NPD, Andrea Horwath. Photo : Radio-Canada/Frédéric Lacelle

La première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, et la chef du NPD, Andrea Horwath, ont déclaré que de tels commentaires étaient inacceptables.

« Les conservateurs devront décider comment ils vont procéder, mais ce genre de comportement, ce genre de langage, ce genre d'attitude, n'a pas sa place dans notre société à mon avis », a affirmé Mme Wynne en entrevue.

Mme Horwath, de son côté, s’est dite déçue de voir quelqu’un « qui peut être décrite comme raciste et homophobe » cherche à être élue.

« En tant que cheffe, je n’accepterais pas ça dans mon parti », a-t-elle affirmé.