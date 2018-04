Le film, intitulé 24 Heures, est une production de La pêche en Vegas et met en vedette les acteurs Karl Farah et Sandrine Quynh, dans une comédie romantique.

L’équipe de production sera présente à l’aéroport toute la journée et recherche des figurants et figurantes entre 15 h 30 et 23 h. Pour plus d’informations, les personnes peuvent contacter l'équipe à l'adresse anoukcazalis@icloud.com.

Les activités de l’aéroport se dérouleront normalement ce samedi, précise la direction de l’aéroport.