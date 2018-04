« Si vous y allez doucement en prenant votre temps, l’inspiration va venir et vous allez y arriver », affirme le peintre de sa maison à Le Pas. C’est là, dans son sous-sol, qu’il réalise la plupart de ses toiles.

Michael O'Toole, sa femme et ses enfants sont venus vivre dans cette petite ville du Nord manitobain en 1980. Venu travailler pour l’usine de pâtes et papiers, il est tombé amoureux de la région et y habite depuis. Retraité en 2003, il se consacre maintenant à son art.

« Quand je suis arrivé ici, la personne qui m'a embauché m'a emmené dans la vallée à l'automne. Il y avait des milliers et des milliers de canards et d'oies », se souvient-il.

Le peintre Michael O'Toole donne vie à son imagination dans cet atelier qu'il a installé dans le sous-sol de sa résidence. Photo : Radio-Canada/Gary Solilak

Renards, canards, oies et orignaux sont devenus la spécialité du peintre, et ses sujets de prédilection. Toute son inspiration provient de la forêt boréale qui entoure sa région.

« C'est important pour moi d'être dans la nature. J'aime la tranquillité et l'odeur de la forêt quand je m’y promène », ajoute-t-il.

Au cours de ses promenades, il prend des photos des oiseaux et des animaux. Mais c’est dans son atelier que son imagination se met en marche et qu’il crée les arrière-plans et les paysages de ses toiles.

Compléter une œuvre demande de 20 à 30 heures de travail à ce peintre autodidacte. Il a toujours deux ou trois toiles en chantier.

Ses oeuvres sont en montre dans des bâtiments à Le Pas et ailleurs dans le Nord. Canards Illimités Canada lui a acheté des toiles pour des campagnes de financement, mais certains de ses projets sont de plus grande envergure.

Cette oeuvre peinte en deux mois par l'artiste Michael O'Toole peut être observée à Le Pas, dans le nord du Manitoba. Plusieurs autres de ses oeuvres peuvent être observées dans différentes communautés. Photo : Radio-Canada/Gary Solilak

Il a ainsi peint une murale de 30 mètres de longueur et de 2 mètres de hauteur près de la gare la ville. Elle comprend 25 panneaux produits sur une période de deux mois. Cette œuvre est sa « plus grande à ce jour ».

Montrant un ours polaire et l'océan à une extrémité, l’œuvre se transforme lentement vers une scène de forêt où figurent des oies et d'autres animaux.

Il a réalisé d'autres murales plus petites pour des communautés du nord, comme Herb Lake Landing et Cranberry Portage.

Michael O’Toole ne fait pas de plans pour l’avenir : il a seulement l'intention de peindre, aussi longtemps que possible, les paysages et la vie de ces communautés qu’il a adoptées et où il a toute sa famille.