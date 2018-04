Après le nouveau propriétaire d'Owl's Head, c'est au tour de la direction du mont Orford d'annoncer la réalisation d'un projet de développement de la montagne. La Corporation ski et golf Mont-Orford bénéficiera d'une aide financière totale de 80 000 $, provenant du gouvernement du Québec et de Tourisme Cantons de l'Est.