Un texte de Nicolas Steinbach

David Alward, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, s’inquiète du ralentissement des investissements en raison de l’incertitude entourant la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain.

« Est-ce qu'il pourrait y avoir des projets qui ne vont pas de l'avant à cause de cette incertitude? Bien sûr que oui. Je suis au courant de projets qui n'ont pas vu le jour au Canada et aux États-Unis. C'est certainement une grande préoccupation. D'où l'importance de continuer à travailler à moderniser l'Accord de libre-échange nord-américain », explique-t-il.

David Alward dirige le Consulat général du Canada à Boston depuis 2015. Rapidement, l'ALENA est devenu sa priorité.

Rencontre avec David Alward au Consulat général du Canada à Boston. Photo : Radio-Canada

Plus que jamais, son travail est de convaincre les Américains de maintenir les échanges économiques avec leurs voisins.

« Au Canada, l'importance de l'ALENA est bien connue. Aux États-Unis, ça ne fait pas beaucoup partie de la discussion. Nous devons leur rappeler que le Canada est leur plus grand partenaire économique. Nous devons leur rappeler comment ils en bénéficient », analyse M. Alward.

Ça m'inquiète tout ce mouvement anti-libre-échange. David Alward, Consul général du Canada à Boston

Les économies des États de la Nouvelle-Angleterre et du Canada sont très intégrées.

Plus de 400 000 emplois de la Nouvelle-Angleterre dépendent des échanges commerciaux et d'investissements canadiens. Photo : Radio-Canada

Pour David Alward, les industries canadiennes ont une importance certaine, tant pour les Canadiens que pour les Américains. « Le homard, le crabe sont des industries très intégrées avec le marché américain, ce qui veut dire des emplois des deux côtés de la frontière, ce qui veut dire que des communautés en profitent des deux côtés ».

Si les négociations de l'ALENA échouent et que des tarifs sont imposés sur les fruits de mer, par exemple, cela pourrait avoir des conséquences importantes sur cette industrie et d'autres secteurs, selon lui, surtout pour les provinces les plus dépendantes du marché américain.

David Alward avec les premiers ministres des Maritimes à l'ouverture de l'Exposition des fruits de mer de Boston en mars 2018. Photo : Radio-Canada

« Le Nouveau-Brunswick est l'une des provinces les plus dépendantes des échanges commerciaux avec les États-Unis [...]. Ça la rend très vulnérable. »

Mais la montée du protectionnisme ne fait pas de victimes seulement au Canada; les États-Unis sont concernés aussi, dit-il. David Alward emploie cet argument en parlant, par exemple, de l'imposition de tarifs douaniers sur le bois d'oeuvre canadien.

« Certainement pour les États-Unis, parce que les coûts pour bâtir une maison sont plus élevés qu'avant, c'est une des raisons pour lesquelles le gouverneur du Maine a travaillé avec le premier ministre du Nouveau-Brunswick pour essayer de changer cette décision. Certainement, les compagnies sont inquiètes. »

L'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick a bon espoir, malgré tout, qu'un accord puisse être conclu entre les deux pays.