Le Québec, l’Ontario et l’Alberta interdisent la collecte rémunérée de plasma.

Kat Lanteigne, de BloodWatch.org, un organisme à but non lucratif non partisan, est de passage à Halifax. Elle devait rencontrer mardi le ministre provincial de la Santé, Randy Delorey, mais celui-ci brillait par son absence.

« Il n’a pas assisté à la rencontre », explique Mme Lanteigne. « On m’a dit qu’il était pris dans la circulation. »

L’organisme demande au gouvernement provincial de légiférer dès maintenant pour prévenir la venue d’une entreprise privée qui effectue la collecte de plasma sanguin. Cette entreprise, Canadian Plasma Resources (CPR), a ouvert en 2017 une clinique privée à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et la Nouvelle-Écosse est pour elle un marché potentiel.

À Moncton, CPR propose une rémunération d’au moins 20 $ par don de plasma, et rémunère aussi certains donneurs par des cartes-cadeaux.

D'une couleur jaunâtre, le plasma sanguin (à gauche) est le composant du sang qui peut être utilisé dans la conception de produits pharmaceutiques. Photo : Marion Bérard/AFP/Getty Images

Un modèle d'affaires qui ne profite pas aux Canadiens, selon ses opposants

Ce plasma ne profite pas aux Canadiens, insiste Kat Lanteigne.

« Nous ne sommes pas les bénéficiaires de ce modèle d’affaires », dit-elle.

Kat Lanteigne, directrice de BloodWatch. Photo : La Presse canadienne/Colin O'Connor

Elle estime que ces entreprises trompent le public en se présentant à tort « comme un fournisseur de service ».

Ce plasma est au contraire souvent destiné au marché international, où il est vendu à des compagnies pharmaceutiques, indique Mme Lanteigne.

La Société canadienne du sang a déjà indiqué qu’elle ne comptait pas faire affaire avec la clinique privée de Moncton.

La clinique de l'entreprise Canadian Plasma Resources à Moncton Photo : Radio-Canada

La directrice de BloodWatch explique qu’à Saskatoon, les dons de sang chez les adultes de 24 ans et moins ont diminué depuis l’ouverture d’une clinique de plasma rémunéré. Une fois qu’elle telle pratique a cours, estime Mme Lanteigne, il est difficile de changer les habitudes du public, même si le gouvernement intervient pour y mettre un terme.

« Une fois que cette culture d’altruisme, volontaire, est détruite, il est presque impossible de faire revenir les gens » et de les convaincre de donner volontairement à nouveau, soutient-elle.

Ce plasma va quitter la province et faire fuir les donneurs. Directrice de BloodWatch.org

Radio-Canada a communiqué avec Canadian Plasma Resources qui n'a pas répondu aux demandes d'entrevue.

Rien n’interdit à CPR d’ouvrir boutique en Nouvelle-Écosse, car l’entreprise a le feu vert de Santé Canada. Il appartient donc aux provinces de légiférer pour bloquer le chemin à ce genre de compagnies.

Le plasma sanguin est le fluide jaunâtre qui reste après que le sang a été dépouillé de ses globules rouges et blancs et de ses plaquettes. Il est généralement utilisé dans la conception d'une variété de produits pharmaceutiques. Le plasma est notamment utilisé dans le traitement de troubles de la coagulation, de maladies hépatiques et de cancers.

Le gouvernement n'a pas encore pris de décision

Le ministre Randy Delorey, qui a déjà discuté de cette question avec le Syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse, a indiqué mardi que son gouvernement n'avait pas encore fait son lit. Il attend notamment la publication, ce printemps, d'un rapport d'experts de Santé Canada.

Randy Delorey, ministre de la Santé en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

Mme Lanteigne fait valoir qu’il n’y aura rien dans ce rapport que le public que les élus ne savent pas déjà. Santé Canada ne doit d’ailleurs proposer aucune recommandation. Elle soupçonne l’organisme fédéral de retarder délibérément le dépôt de ce rapport jusqu’à la fin mai, quand les législatures provinciales tombent en vacances jusqu’à l’automne.

« Il est temps que le ministre de la Santé prenne position sur la question et protège le système d’approvisionnement en sang », dit Kat Lanteigne. Elle croit qu’il serait à l’avantage non seulement du public, mais du gouvernement d’agir en ce sens.

« Nous sommes déconcertés devant l’inaction du ministre Delorey. Il a le soutien des Néo-Écossais », conclut la directrice de BloodWatch.