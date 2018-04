Les Romains, pour la première fois dans le dernier carré de la C1 depuis 1984, ont ouvert la marque dès la 6e minute par l'entremise de Dzeko, qui a ensuite poussé Piqué à la faute dans la surface. Le capitaine De Rossi a alors converti à la 58e minute le tir de pénalité qui a fait trembler jusqu'au bout les Catalans. C'est enfin Manolas qui a inscrit à la 82e minute le but de la délivrance, celui qui permet à la Louve de rejoindre dans l'histoire l'AC Milan... et Barcelone, auteur d'un exploit similaire il y a un an face au Paris SG.

Liverpool sans surprise

Liverpool s'est aussi qualifié pour les demi-finales après avoir battu le Manchester City de Pep Guardiola (2-1, 5-1 au total des deux matchs), et retrouve le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis 2008.

Balayé 3-0 au match aller, City a ouvert le score dès la 2e minute de la rencontre grâce à Gabriel Jesus avant l'égalisation de Mohamed Salah, déjà buteur à Anfield, en deuxième période (56e). Roberto Firmino a définitivement éteint les espoirs des Citizens en fin de match (77e), tandis que l'entraîneur des perdants Pep Guardiola avait été exclu à la mi-temps.