À l’occasion de son dixième anniversaire, BIXI a aussi annoncé des nouveautés :

- Les étudiants et les personnes de plus de 65 ans qui ont une carte Opus pourront profiter d’un tarif réduit de 2 $ par déplacement, au lieu de 2,50 $ pour les autres détenteurs de la carte.

- Un forfait de 10 allers simples sera offert au coût de 25 $ (au lieu de 29,50 $).

- Le BIXI sera offert gratuitement les dimanches 27 mai, 24 juin, 29 juillet, 26 août, 30 septembre et 28 octobre, grâce à une subvention de Manuvie.

L’organisme essaiera aussi un nouveau système de tricycles-remorques pour déplacer les vélos sur certaines artères où il est difficile d’utiliser le camion BIXI.

De plus, il examinera la possibilité d’offrir des vélos électriques pour favoriser l’utilisation du vélo par ceux qui parcourent de plus grandes distances.

Le Plan triennal d’immobilisations 2020 de la Ville de Montréal prévoit en outre 9,4 millions de dollars pour « poursuivre la consolidation et l’optimisation du système en place, en plus de déployer une phase d’expansion », a rappelé la mairesse Valérie Plante. Le réseau BIXI compte actuellement 6250 vélos et 540 stations à Montréal, Longueuil et Westmount.

Mme Plante a profité du lancement de la saison de BIXI pour indiquer que son administration annoncerait au cours des prochains jours les chantiers qui seront lancés pour prolonger le réseau cyclable de la ville, « en assurant une meilleure complémentarité entre le vélo et le transport collectif ». Les projets incluent entre autres la création d’un « réseau express vélo (REV), qui devrait devenir la colonne vertébrale du réseau cyclable ».