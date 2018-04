Un texte de Laurent Pirot

« Les compensations offertes allaient bien au-delà de celles que les Albertains trouvent justifiées », a expliqué le ministre de l’Éducation supérieur, Marlin Schmidt.

La grille de salaire qu’il impose aux établissements publics comprend cinq niveaux, selon la taille de l’université et les responsabilités de son président.

Maximium de 447 000 $ plus bénéfices

Les mieux payés, les présidents de l’Université de l’Alberta, à Edmonton, et de l’Université de Calgary, ne recevront à l'avenir pas plus de 447 000 $ par an, avec environ 20 % de bénéfices, pour un total d’environ 540 000 $.

En 2016, la présidente de l’Université de Calgary, Elizabeth Cannon, avait gagné 897 000 $, et son homologue de l’Université de l’Alberta, David Turpin, 824 000 $. Leurs contrats arrivent à échéance avant la fin de la période de transition de deux ans prévue par le gouvernement.

Les bénéfices pour les soins de santé ou la pension seront limités à 20 % du salaire de base. Les présidents devront aussi se passer de certains avantages comme le logement gratuit ou l'abonnement à un club sportif privé.

Fin des bonus variables

Par ailleurs, les présidents et les autres employés non syndiqués devront se passer des bonus et de toutes les parts variables de rémunération.

Le gouvernement s’attend à ce que ces mesures créent environ 5 millions de dollars d’économies pour les établissements supérieurs.

Les universités devront appliquer ces décisions si elles renouvellent un contrat ou qu’elles recrutent un nouveau président dans les deux ans. Une demi-douzaine de présidents dont le contrat ne vient pas à échéance avant la fin de cette période de transition de deux ans devront accepter une baisse de salaire.

Compétitivité des salaires en cause

« J’ai quelques préoccupations », a commenté Michael Phair, le président du conseil des gouverneurs de l’Université de l’Alberta. Selon lui, son université étant « en concurrence avec d’autres grandes universités du Canada et des États-Unis, c’est très important de pouvoir offrir un salaire compétitif ».

Le conseil des gouverneurs de l’Université de Calgary a seulement fait savoir par voie de communiqué qu’il s’agissait d’un changement « majeur » et qu’il lui faudrait étudier les conséquences de ces nouvelles règles sur la procédure de recrutement lancée pour remplacer sa présidente actuelle.

Le président du conseil du Collège d’administration du Collège Lakeland s’est quant à lui montré favorable à ce changement. « C’est parfois plus simple de faire notre travail si nous pouvons compter sur des indications claires à propos de ce que nous pouvons faire », a-t-il dit.