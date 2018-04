Un texte de Kevin Sweet

Lilyanne Lachapelle est une élève de l'École secondaire publique Gisèle-Lalonde à Orléans. Elle va participer pour une troisième année consécutive au Festival Théâtre Action en milieu scolaire (FTAMS), car c'est la seule façon pour elle d'entrer en contact avec le théâtre.

À mon école, on n'a pas un programme de théâtre qui est super gros. Je n'ai pas la chance de voir du théâtre souvent. Lilyanne Lachapelle, élève

C'est une réalité vécue par plusieurs jeunes franco-ontariens à travers la province, surtout ceux qui vivent dans des régions éloignées.

L'organisme Théâtre Action est venu combler ce besoin il y a 21 ans en créant le FTAMS.

Pour eux, c'est un grand rassemblement où, une fois dans l'année, ils ont la chance de présenter devant des pairs, devant des jeunes comme eux qui ressentent et qui vivent les mêmes choses qu'eux et de voir que le théâtre est vivant partout en Ontario. Marie Ève Chassé, directrice générale Théâtre Action

Pendant trois jours, ils présenteront des pièces de théâtre et assisteront à des ateliers qui vont éventuellement guider leurs choix de carrière.

C'est une occasion pour des acteurs établis comme Pierre Simpson de partager leur expertise avec la relève et de vivre l'expérience par procuration.

Comme j'ai fait mon secondaire dans le sud de l'Ontario, je n'avais pas eu la chance de faire le FTAMS à l'époque [...] d'avoir la chance participer en tant qu'animateur, je me rachète un petit peu. Pierre Simpson, parrain de l'événement

Pierre Simpson a déjà été animateur d’ateliers. Cette année, il a été choisi par les jeunes comme parrain de l’événement. Un honneur qu’il partage avec l’actrice Caroline Yergeau, qui agira à titre de marraine.

La « famille » comme thème

En tout, 15 pièces de théâtre seront présentées sur le thème de la famille.

« À Théâtre Action, on se sent comme en famille. Tu revois du monde que t’as pas vu depuis des années. Tu as toujours quelque chose en commun avec quelqu’un d’autre dans la foule », a expliqué Lilyanne Lachapelle.

Et donc, pendant trois jours, peu importe la région d'où ils viennent et peu importe leurs accents, ces jeunes vont tous parler la même langue : celle du théâtre. Ce qui fait de la « famille » un thème bien choisi.