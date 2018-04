« Je suis venu de la Californie rendre visite à mes parents pour le week-end de Pâques, et j’étais à leurs côtés quand ils ont découvert que leur maison avait été saccagée. Leurs possessions [avaient aussi] disparu et leur VUS neuf avait été volé », s’indigne Courtney Martin, qui a grandi à Pine Falls.

La chose qui m’a vraiment effrayée, c’était de retrouver les couteaux de la cuisine parsemés à travers la maison. Des objets peuvent être remplacés, mais [pas] les vies humaines. Courtney Martin

Elle a donc décidé d’agir en organisant la réunion du 8 avril avec la communauté. Le détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Powerview-Pine Falls, des représentants du village et de l’hôpital, ainsi que des résidents étaient présents pour parler de la criminalité dans leur communauté.

« Nous ne serons plus des cibles faciles, on va poser des gestes concrets pour changer cette situation. Tous les regards sont maintenant portés sur eux [les personnes responsables de crimes] », lance-t-elle, en soulignant que les résidents honnêtes tenaient l’avantage du nombre.

Les résidents de Powerview-Pine Falls cherchent donc à mettre de la pression sur la province et le gouvernement fédéral afin d’obtenir plus de ressources pour la police, ainsi que pour le traitement des dépendances et les jeunes à risque.

Pour Mme Martin, c’est une hausse de l’utilisation de méthamphétamines qui a provoqué la « situation de crise » à Pine Falls. « Il y a toujours eu de la délinquance à Pine Falls, mais la différence c’est qu’on se retrouve face à de la méthamphétamine, c’est un autre niveau d'activité dangereuse ».

Fermeture de l’usine Tembec

Gail Farmer habite le village de Saint-Georges, à côté de Pine Falls. Elle croit que le déclin économique de la région est à l’origine de changements qui inquiètent les résidents.

« La sécurité des communautés de la région est en tourmente. Je pense que depuis qu’ils ont fermé l’usine [...] qu’il n’y a plus beaucoup d’activité dans le village, il n’y a plus de travailleurs qui font le va-et-vient de l’usine à toutes heures », dit-elle.

La cessation des activités de l'usine à papier Tembec à Pine Falls en 2009 a touché toute l'économie de la région. Quelque 600 emplois directs et indirects dépendaient de Tembec.

« Je verrouille désormais les portes de la maison et de la voiture, et je suis mal à l’aise quand mon mari n’est pas à la maison », affirme Mme Farmer, qui tient à souligner que la réunion de la communauté le 8 avril lui a donné de l’espoir.

C’est aussi avec espoir que la maire de Powerview-Pine Falls, Bev Dubé, réagit au sentiment d'insécurité dans sa communauté. « Je suis persuadée que la communauté travaillera ensemble pour obtenir des résultats positifs dans cette bataille contre les problèmes liés à la drogue et au crime, auxquels sont aussi confrontées bien d’autres communautés », dit-elle.

Avec des informations de Rémi Authier