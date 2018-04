Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) rappelle à l'ordre la municipalité de Saint-Simon dans deux lettres envoyées à la direction générale en janvier et en mars derniers. Québec reproche notamment à la Municipalité des irrégularités liées au remboursement de certains frais encourus par le maire et une confusion quant au rôle de ce dernier.