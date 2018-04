La montagne Caribou, au nord de Carcross, est un lieu de randonnée très populaire dans le sud du territoire. C’est aussi le lieu de naissance des nombreux agneaux des mouflons de Dall.

Patrick James, un aîné de la Première Nation de Carcross/Tagish responsable des programmes pour la vie sauvage, s’inquiète de l’impact de l’activité humaine dans le secteur.

« C’est un lieu sensible, explique-t-il. La présence de randonneurs pourrait effrayer les animaux et les repousser à l’extérieur de leur zone d’agnelage. »

La période la plus importante pour les jeunes mouflons va de la mi-avril jusqu’au mois de juin. Les responsables de la Première Nation recommandent donc aux randonneurs d'escalader d'autres montagnes, au moins jusqu’au 15 juin.

Une mesure informative et non un contrôle

C’est la deuxième année que la Première Nation lance cet avertissement.

Tammy Grantham, la directrice du patrimoine, des terres et des ressources naturelles de la Première Nation de Carcross/Tagish, note que les randonneurs ont été très respectueux l’an dernier, sans doute en raison des affiches installées le long de la route.

« Nous ne voulons pas mettre en place des règles et des restrictions. Notre but est d’informer les visiteurs à propos de l’importance écologique et culturelle de la montagne », explique-t-elle.

La Première Nation n’a pas de statistiques sur le nombre de mouflons qui habitent dans la montagne Caribou. Tammy Grantham précise que 40 brebis et leurs petits ont été dénombrés lors d’une récente visite.