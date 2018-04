Un texte de Chantal Payant

80 % des répondants ont dit « avoir été personnellement touchés » par Phénix, et 20 % « ont éprouvé de graves problèmes depuis son entrée en service. »

Plus de la moitié des répondants (55 %) dit avoir été incorrectement rémunéré et 40 % disent avoir été sous-payé au moins une fois.

Parmi ces répondants, 31 % ont été trop payés, et 22 % n'ont pas été payés au moins une fois.

Méthodologie : Le sondage en ligne d'Environics Research a été effectué auprès de 2 053 fonctionnaires, entre les 13 et 27 février 2018. La marge d'erreur est de plus ou moins 2,2 pour cent 19 fois sur 20.

Des parcours professionnels compromis

Les ratés de Phénix ont causé du stress à 92 % des répondants. Certains ont dû annuler leurs congés (24 %), 25 % ont reporté une mutation ou un changement de carrière, 20 % ont refusé une affectation intérimaire et 6 % ont décidé de retarder leur retraite.

Par ailleurs, selon le sondage, 76 % des fonctionnaires disent que Phénix a eu un impact sur leur santé mentale, tandis que 67 % disent que Phénix a miné leur vie personnelle et 62 % affirment avoir vu leur capacité de travail compromise.

Devant ces résultats, l'AFPC réitère la nécessité pour le gouvernement d'indemniser les fonctionnaires touchés par Phénix.

C'est inacceptable, [ça a ] aucun bon sens le stress dans la vie de tous ces milliers de travailleurs là, On est en 2018 là, ça dure depuis le 28 février 2016. Des délais, le gouvernement en a eu beaucoup trop là ce qu'on veut c'est des actions concrètes, des dédommagements. Magali Picard, vice-présidente exécutive régionale, Québec

Mme Picard soutient qu'il faut également l'embauche de spécialistes en rémunération dans tous les ministères pour venir à bout des problèmes liés à Phénix.

Environics Research - Sondage Auprès Des Membres Sur Le Système de Paye Phénix - Constatations by Radio-Canada on Scribd

Deux sondages, mêmes constats dévastateurs

En mars, le président du Conseil du Trésor, Scott Brison, a rendu publics les résultats d'une enquête auprès des fonctionnaires fédéraux sur leur emploi et leur rémunération.

Un très grand nombre de personnes ont pris part à ce coup de sonde. 66 % de 174 272 personnes ont affirmé avoir eu des problèmes de paye avec le système Phénix.

Principaux constats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 pour la fonction publique : 22 % ont déclaré ne pas avoir reçu de paye

34 % ont déclaré ne pas avoir été assez payé

18 % ont déclaré avoir été payé en trop

47 % ont déclaré ne pas avoir reçu de paye pour les heures supplémentaires travaillées ou pour les tâches supplémentaires effectuées

41 % étaient insatisfaits du soutien offert par leur ministère

62 % étaient insatisfaits du soutien du Centre des services de paye

Par ailleurs, les fonctionnaires touchés par les ratés de Phénix disent avoir passé beaucoup de temps à tenter d'y voir clair : 48 % y ont passé entre 1 et 9 heures, près de 20 % y ont passé entre 10 et 19 heures et 14 % y ont consacré plus de 40 heures.

Scott Brison avait reconnu que ces résultats montraient « les défis que Phénix posait à beaucoup de fonctionnaires et les difficultés financières, émotives et inacceptables que le système de paye avait et continuait d'avoir » sur les fonctionnaires et leurs familles.