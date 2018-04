Il s’agit d’une collaboration avec Beeproject Apiaries qui s’occupe de l’installation et de l’entretien de la ruche, de ramasser le miel et de l’embouteiller. Jardins St-Léon s’occupe de vendre le produit.

« Les gens peuvent acheter une part de 15 $ et contribuer à la ruche. Avec cette part-là, les gens peuvent recevoir un petit pot de miel plus tard », affirme Colin Rémillard, copropriétaire de Jardins Saint-Léon.

Les becs sucrés qui s'intéressent au miel de Saint-Boniface doivent s'empresser parce que « d’habitude à la mi-mai on n'a plus de place dans le programme », ajoute Colin Rémillard.

Le programme grandit chaque année et les propriétaires de Jardins St-Léon veulent installer cinq ruches cet été.

« L’idée est d’inclure le plus de gens possible, pour qu’eux aussi en parlent à leurs amis. Plus il va avoir de gens conscients du projet et du mouvement, mieux c'est », dit M. Rémillard.

Le mouvement auquel il fait allusion est celui des ruches urbaines. La tendance s’implante dans de plus en plus de grandes villes au Canada. C’est un moyen de venir en aide aux populations d’abeilles et de s’assurer de la pollinisation des fleurs.

Jardins St-Léon et Beeproject Apiairies collaborent pour une quatrième année. Cinq ruches seront installées à Saint-Boniface. Photo : Jardins St-Léon

À Winnipeg, Beeproject Apiaries s’occupe chaque été d'un certain nombre de ruches urbaines. Leur miel est vendu localement et chaque bouteille est unique puisque le goût change selon l’emplacement de la ruche.

Venir en aide à la population d'abeilles

Le déclin de la population d’abeilles se fait sentir partout au pays. Les apiculteurs perdent en moyenne 25 % de leurs abeilles chaque année.

40 % des produits alimentaires contenus dans notre assiette proviennent indirectement ou directement du travail des abeilles par la pollinisation des fruits, légumes et autres plantes.

Pour nous, sans abeilles on est vraiment dans le pétrin. Ça nous permet d’éduquer les gens et d'encourager à consommer local. Colin Rémillard, copropriétaire des Jardins St-Léon

« On fait ça parce que le mouvement nous tient à cœur et nous ne touchons aucun profit, souligne-t-il. Ce que nous voulons, c’est d’être cohérent avec notre vision d’entreprise ».

Colin Rémillard affirme que plus les fleurs dégagent une odeur forte, plus elles ont la chance d’attirer l’attention des abeilles.

Jardins St-Léon vend des fruits et des légumes, mais vend aussi des plantes et des fleurs.

« De plus en plus, on concentre notre sélection en focalisant sur les plantes qui produisent du pollen pour aider les abeilles », affirme-t-il.

Il suggère les herbes comme le thym, le girofle, la mélisse, la bourrache ou l’asclépiade. Il dit que les fleurs de lavande, de millefeuille et de bleuets attirent aussi les abeilles.