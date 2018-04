Elle en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux en début d'après-midi, mardi.

« Je reprends le flambeau afin que la population d’Abitibi-Est soit entendue. Il est important de rétablir le lien de confiance entre la population et ses élus(es). Depuis quatre ans, les citoyens et citoyennes ont témoigné leur exaspération face aux décisions sans que leurs besoins n’aient été compris et considérés », a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

Curriculum

Élue aux élections de 2012, Élizabeth Larouche a été ministre déléguée aux Affaires autochtones au sein du gouvernement de Pauline Marois.

Elle a été défaite par l'actuel député libéral d'Abitibi-Est, Guy Bourgeois, aux élections de 2014.

Élizabeth Larouche souhaite redonner le pouvoir aux régions. « Les défis qui nous attendent dans les prochaines années sont immenses. Si nous désirons les relever, il faut une concertation entre tous les acteurs impliqués dans le développement. Cela nécessite donc une vision commune afin de mener à bien des projets qui contribueront à la dynamisation de la vie socioéconomique régionale », affirme la candidate.

« J’ai des convictions à partager et je veux faire de la politique avec sincérité. C’est dans cet esprit que je m’engage dans la prochaine campagne à représenter les citoyens et citoyennes d’Abitibi-Est. Je me porte candidate, pour que les femmes soient mieux représentées à l’Assemblée nationale. Je crois en la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances décisionnelles », ajoute-t-elle.

Investiture

Les membres en règle du Parti québécois pourront se prononcer sur leur choix de candidat lors de l'investiture du Parti québécois qui aura lieu le 4 mai prochain, à Val-d'Or.

Le jour du scrutin est quant à lui fixé au 1er octobre.