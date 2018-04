Un texte de Mathilde Roy

Ils sont suivis de près par Les affamés (9 nominations), de Robin Aubert, qui affrontera Le problème d’infiltration, de Robert Morin, dans la catégorie du meilleur film. À leurs côtés : Boost, de Darren Curtis, Chien de garde, de Sophie Dupuis, La petite fille qui aimait trop les allumettes, de Simon Lavoie, Les rois mongols, de Luc Picard, et un autre film de Robin Aubert, Tuktuq.

Morin, Aubert, Curtis, Dupuis et Picard ont également été retenus dans la catégorie de la meilleure réalisation.

Brigitte Poupart est nommée dans la catégorie du meilleur rôle de soutien pour sa prestation dans « Les affamés ». Photo : Emmanuel Crombez

Une sélection qui laisse beaucoup de place au cinéma de genre, observe Helen Farajdi, chroniqueuse et critique de cinéma à Radio-Canada.

C’est inédit de voir à quel point le cinéma de genre est représenté. Un triangle entre Les affamés, Le problème d’infiltration et Chien de garde. Trois films forts qui se partagent des nominations importantes. Helen Farajdi

Pour elle, la surprise de l’année, c'est Boost. Le long métrage anglophone, qui suit deux jeunes délinquants qui iront jusqu’à causer un accident mortel, récolte huit nominations aux prix Iris (anciennement Jutra). « Personne ne l’attendait. Qu’il soit aussi mis de l’avant, c’est surprenant. »

Le cinéma populaire n’est pas en reste, poursuit la spécialiste du septième art.

J’ai l’impression qu’on a voulu ménager la chèvre et le chou, qu’on a voulu faire plaisir à tout le monde en mettant de l’avant le cinéma populaire et le cinéma de genre. Helen Farajdi, chroniqueuse et critique de cinéma à Radio-Canada

La catégorie du premier rôle féminin est révélatrice, dit-elle. Les comédiennes Mélissa Désormeaux-Poulin (Le trip à trois), Denise Filiatrault (C’est le cœur qui meurt en dernier), Maude Guérin (Chien de garde), Élise Guilbault (Pour vivre ici) et Charlotte Aubin (Isla Blanca) se disputent le prestigieux titre.

Helen Faradji regrette néanmoins que Camille Mongeau, interprète dans Tadoussac, de Martin Laroche, ne figure pas parmi les nommées. « Ça me semble une erreur. »

Chez les hommes, Christian Bégin (Le problème d’infiltration), Patrick Huard (Bon cop, bad cop 2), Jean-Simon Leduc (Chien de garde), Jesse Camacho et Joey Klein (We’re Still Together) défendent le titre de meilleur interprète masculin dans un premier rôle.

Malgré ses 10 nominations, Hochelaga : terres des âmes n’est pas en lice dans les deux catégories phares du gala, soit celles du meilleur film et de la meilleure réalisation. Le long métrage signé François Girard se distingue davantage dans les catégories techniques et visuelles, dont la meilleure direction artistique, les meilleurs effets visuels et la meilleure musique originale.

Les comédiennes Édith Cochrane et Guylaine Tremblay seront de retour pour une deuxième année à la barre du Gala Québec Cinéma. Le prix Iris hommage sera remis au cinéaste André Forcier.