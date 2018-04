Le peu de policiers noirs en uniforme, la confiance des membres de la communauté envers les autorités et le manque de compréhension et d’ouverture au sein des forces de l’ordre sont quelques-uns des enjeux qui ont été soulevés lundi soir.

La résidente Salem Behrane travaille de près avec les jeunes de Windsor, tout particulièrement dans le quartier Glengarry. Elle constate que les jeunes Noirs ne se sentent pas à l’aise près des policiers.

Peu importe si les agents sont noirs ou non, les jeunes remarquent tout d’abord l’uniforme et ensuite l’individu. Salem Berhane, résidente de Windsor

Salem Berhane vit à Windsor depuis une dizaine d'années. Elle a pris part à la consultation publique sur le fichage. Photo : CBC/Kaitie Fraser

Adut Keror, une résidente de 23 ans, croit quant à elle que les agents devraient prendre plus de temps pour mieux comprendre et écouter les membres de sa communauté. « Ils devraient être plus investis au sein de la communauté », soutient-elle.

Lors de la consultation, des élèves du secondaire ont partagé leur vision idéale de la police, en précisant qu’ils aimeraient voir davantage d’agents qui « leur ressemblent ».

Quelques membres des forces policières de Windsor étaient présents à l’événement et ont pris part aux discussions menées en petits groupes.

De nouvelles règles entrées en vigueur le 1er janvier 2017 interdisent les policiers à demander des renseignements identificatoires si la raison est entre autres arbitraire ou fondée sur la race.

Le juge Michael Tulloch aura visité neuf villes ontariennes au terme de son examen du Règlement sur les contrôles policiers de routine.

La consultation publique aura lieu à London mercredi.