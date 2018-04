L’entreprise Rendering Glint Films travaille depuis deux ans sur le projet qui a germé dans la tête de Bhaveek Makan. Originaire de l’Afrique du Sud, le créateur a vécu six ans à Terre-Neuve avant de déménager en Colombie-Britannique.

« C’est un peu comme un conte de fées. C’est en quelque sorte la meilleure façon d’expliquer [le film], qui se concentre sur le folklore terre-neuvien », explique le cinéaste.

« Nous avons pensé que ce serait une chose chouette à porter à l’écran. Surtout que la plupart des gens, même au Canada, ne connaissent pas le mummering », explique-t-il.

Le mummering a lieu durant le temps des Fêtes à Terre-Neuve. Des gens se déguisent et visitent des maisons de leur communauté et y effectuent des prestations de danse ou de musique. Les hôtes tenter de deviner qui se cache sous les costumes avant d’offrir aux invités de la nourriture et des boissons.

Le film Lovely Mummers suivra une famille du village de Twillingate durant le temps des Fêtes qui reçoit la visite d’un groupe de mummers sinistres.

Le cinéaste affirme que la tradition ne l’effrayait pas quand il grandissait à Terre-Neuve. « Mais quand je dis ça, plusieurs personnes sont étonnées. Elles disent : “Attends, les gens entrent dans les maisons vêtus comme ça?” », dit M. Makan.

Le tournage aura lieu du 28 avril au 5 mai. Le court métrage devrait être diffusé en ligne pour Noël prochain.

Avec des informations de Geoff Bartlett