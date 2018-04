Un texte de Julie Tremblay

Les nouveaux laboratoires reproduisent l'environnement d'un hôpital et sont équipés, entre autres, de casques virtuels qui permettent de voir l'intérieur du corps humain.

Des mannequins « haute-fidélité » sont également mis à la disposition des élèves. Ils reproduisent les réactions physiologiques humaines, ce qui permet aux étudiants de prendre le pouls, la pression artérielle, ou encore de soigner une plaie ouverte. Les mannequins peuvent aussi être programmés dans le but de simuler certains problèmes de santé.