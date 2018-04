Un texte de Patrick Bergeron

Depuis quelques années, le fleuve gruge de plus en plus la rue dans ce secteur. Des barrières de sécurité y ont été installées pour délimiter la section plus dangereuse.

Il y a quelques années, les élus de l'ancien conseil municipal avaient fait différentes démarches pour des travaux évalués à près de 300 000 $. Un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte pour les changements climatiques avait été obtenu.

Au cours des prochains jours, la Ville fera parvenir une demande pour modifier son certificat d'autorisation. Les nouveaux travaux proposés sont maintenant évalués à 50 000 $.

Selon la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, il sera ainsi possible de faire les travaux plus rapidement. Elle croit que la demande de modification devrait être obtenue assez rapidement. Les études environnementales nécessaires ont déjà été effectuées.

Les barrières de sécurité pourraient bien disparaître prochainement sur la rue Mackay. Photo : Radio-Canada/Patrick Bergeron

Si tout va bien, les travaux pourraient se faire dès le printemps ou au début de l'été.

Depuis quelques années, de nombreux citoyens ont dénoncé la présence des barrières qu'ils jugent inesthétiques. Des blocs de béton ont aussi été utilisés à certains moments.

Un phénomène complexe

Selon Sylvie Vignet, la Ville n'a pas de solutions miracles pour régler le problème d'érosion des berges dans le secteur. Plusieurs villes sont aux prises avec le même problème dans différentes régions de la province.

Un comité a d'ailleurs été formé à l'Union des municipalités du Québec pour tenter de trouver des solutions à cet enjeu.

On tente de trouver avec ce comité des solutions qui vont durer dans le temps. Mais c'est [...] complexe. Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup

Sylvie Vignet admet que les travaux projetés ne régleront pas tout. D'autres interventions seront nécessaires au cours des prochaines années pour maintenir les infrastructures qui se trouvent dans ce secteur.