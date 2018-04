Un texte d'Omayra Issa

Lundi, le bureau du coroner de la Saskatchewan a admis avoir commis une erreur lors de l'identification des morts dans l'accident d'autocar des Broncos de Humboldt.

Xavier Labelle, dont le nom a été ajouté par erreur à la liste des victimes du grave accident, est vivant. Parker Tobin est, quant à lui, une des 15 personnes mortes dans l'accident.

Tout comme le ministère provincial de la Justice, M. Boudrias explique que l’identification des victimes de traumatismes graves peut s’avérer difficile. La certitude ne peut être obtenue que par des examens dentaires.

« Dans les cas de victimes d’accident, on procède d’abord par identification visuelle quand c’est possible. (…) Dans les cas où on ne peut pas faire d’identification visuelle, il faut y aller avec des moyens comme l'identification des prothèses dentaires », note-t-il au micro de l’émission Point du jour.

Or, dans le cas de l’équipe de hockey junior, plusieurs jeunes provenaient de différentes provinces de l’Ouest, ce qui rendait l’accès à leurs dossiers médicaux difficile.

