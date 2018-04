Le Cabinet ne se réunit habituellement pas lorsque la Chambre ne siège pas. Mais l’ampleur des réactions suscitées par l’annonce d’un possible abandon du projet par l’entreprise Kinder Morgan force le gouvernement à réagir.

Justin Trudeau part en voyage jeudi pour une semaine au Pérou, en France et au Royaume-Uni.

Dimanche, l’entreprise Kinder Morgan a annoncé qu’elle suspendait toutes les activités non essentielles et les dépenses associées à ce projet qui subit une forte contestation de la part du gouvernement de la Colombie-Britannique et de groupes de la société civile.

Le projet Trans Mountain vise à tripler la capacité du pipeline existant, qui relie l’Alberta au port de Burnaby, en Colombie-Britannique, la faisant passer de 300 000 à 890 000 barils de pétrole par jour.

Un pipeline controversé

Datant des années 50, le pipeline Trans Mountain divise à l’ouest du pays. Pour le gouvernement albertain, il s’agit d’augmenter les capacités d’exportation du pétrole issu des sables bitumineux.

En 2012, l’entreprise Kinder Morgan a annoncé son intention de faire croître la capacité du pipeline, se soumettant au processus d’approbation prévu par l’Office national de l’énergie, qui a approuvé le projet en mai 2016.

En novembre de la même année, le gouvernement Trudeau approuvait le projet, qui doit relier Edmonton à Burnaby. La contestation n’a toutefois jamais cessé.

La Colombie-Britannique, où passe le pipeline, a d’abord autorisé le projet sous le gouvernement de l’ex première ministre Christy Clark. Mais en juin 2017, les néo-démocrates britanno-colombiens, soutenus par les Verts défavorables à l’expansion du pipeline, ont défait le gouvernement libéral de Mme Clark.