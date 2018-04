La jeune fille de Windsor a subi une grave blessure au cerveau en mai 2016 lors d’un cours d’éducation physique qui se tenait au parc municipal Ford Test Track.

Des employés de la Ville avaient installé des bâtons de golf sciés aux extrémités, reliés par des câbles, pour indiquer où peindre des lignes sur le gazon. Madison Arsenault est tombée alors qu'elle courait et s’est gravement blessée.

J’ai travaillé fort et je me suis concentrée sur mon objectif : être de retour à la normale, dans la mesure du possible. Madison Arsenault

Elle soutient qu’au début de sa convalescence, plusieurs médecins avaient été plutôt négatifs quant à ses chances de marcher à nouveau.

Bien que l'adolescente peut maintenant se déplacer sur de courtes distances, elle éprouve encore des difficultés avec son côté gauche. Sa jambe et son bras sont toujours engourdis et sa vision est floue. Elle ne sent pas sa jambe gauche et se concentre sur sa mémoire motrice pour se rappeler comment marcher.

C’est comme si elle avait été sciée en deux. Elle n’a aucune sensation sur un côté entier de son corps. Shirley Arsenault, mère de Madison Arsenault

Madison Arsenault passe encore la majorité de son temps dans un fauteuil roulant ou se déplace à l’aide d’une cane.

Elle fréquente l’école à temps partiel et souhaite obtenir son diplôme d’études secondaires avec ses collègues de classe.

Parmi ses ambitions, elle souhaite marcher sans appareil de soutien et gagner plus de mobilité. Elle espère aussi retrouver sa vision complète pour pouvoir obtenir son permis de conduire éventuellement.

L’adolescente et sa famille poursuivent la Ville de Windsor et le conseil scolaire public anglais d’Essex pour 20 millions de dollars pour négligence.

