Un coin tranquille, qui raconte l'angoisse d'une famille cherchant à échapper aux attaques de créatures à l'ouïe surdéveloppée, a rapporté 50,2 millions de dollars au cours de sa première fin de semaine en salle.

La deuxième position revient au film rétro de science-fiction Player One (Ready Player One), qui a généré des recettes de 24,6 millions de dollars en trois jours, et de 96,5 millions en deux semaines, selon les chiffres de la société spécialisée Exhibitor Relations publiés lundi.

Considéré par les critiques comme l'œuvre testament de Steven Spielberg, ce film bourré d'effets spéciaux multiplie les références aux films les plus populaires des années 1980 et 1990, comme E.T. l'extraterrestre, Les dents de la mer et Le parc Jurassic.

Autre nouveauté en troisième place : la comédie Bloqueurs (Blockers), qui a rapporté 20,6 millions de dollars au cours du week-end.

Panthère noire devance Titanic

Quant à Panthère noire, de Marvel, il se classe désormais en quatrième position, après huit semaines en salle. La production sur le superhéros noir a rapporté 8,7 millions de dollars de vendredi à dimanche, soit un total de 665,6 millions de dollars aux États-Unis et au Canada depuis sa sortie.

Il dépasse ainsi Titanic (1997), qui avait accumulé 659 millions de dollars en Amérique du Nord. Le long métrage se place dorénavant en troisième position des plus grosses recettes nord-américaines de tous les temps.

Il reste derrière Avatar (2009) et Star Wars : le réveil de la force (2015), avec 760 millions de dollars accumulés par le premier, et 936,7 millions par le second.

Dans le monde entier, c’est Avatar qui détient le record historique, avec 2,8 milliards de dollars de recettes, suivi par Titanic (2,2 milliards de dollars). Les deux films ont été réalisés par James Cameron.

Panthère noire se classe toujours 10e au palmarès des records mondiaux.