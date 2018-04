L’autorité portuaire de Vancouver Fraser s’attend à une saison record avec la visite de 241 navires et quelque 895 000 croisiéristes. Elle prévoit déjà que 2018 attirera le plus grand volume de passagers depuis 2010.

« Chaque escale entraîne environ trois millions de dollars en retombées directes », soutient Carmen Ortega, gestionnaire à l’autorité portuaire Vancouver Fraser.

Le port de Vancouver accueillera cette année son navire le plus imposant jusqu'à maintenant. Il comptera 4000 passagers. Des bateaux de plus en plus gros posent leur lot de défis aux ports qui les reçoivent.

« Nous faisons des améliorations importantes cette année, en reconfigurant la place du Canada et en élargissant le terminal principal alors nous aurons plus de place pour les passagers. Nous voulons aussi améliorer le flux de circulation dans et à l’extérieur du port », ajoute Mme Ortega.

Avec des informations de Deborah Goble de CBC News