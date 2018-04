Avec les informations d'Angie Landry

La pétition en ligne sur le site de l’Assemblée nationale du Québec demande aussi une commission parlementaire pour étudier l’enjeu du recyclage de verre.



Sylvie Turgeon croit que le gouvernement devrait considérer l’option du recyclage et de la consignation du verre des bouteilles de vins et de spiritueux, ce qui éliminerait une bonne portion des déchets envoyés dans les sites d’enfouissement.

Ça éliminerait une plus grande partie des déchets dans nos dépôts. De voir qu’on ne fait rien avec autant de bouteilles et qu’on en récupère juste 14%... il faut arriver au 21e siècle et les recycler. C’est vraiment primordial pour la Ville. Sylvie Turgeon

Elle estime que la consignation des bouteilles de vins et de spiritueux se compare à celle des bouteilles de bière, qui sont récupérées

« Quand j’arrive à l’épicerie et que je vais me chercher une caisse de bières, j’en ramène mes bouteilles vides et on me donne une consigne. Le gouvernement doit obliger la SAQ à récupérer et consigner les bouteilles de vin et de spiritueux », dit-elle.

La conseillère avoue ne pas avoir entrepris d’autres actions pour le moment en ce sens. Elle considère que le nombre de personnes qui ont déjà signé la pétition envoie « un bon signal » aux instances gouvernementales.

« On n’en a pas parlé encore, mais peut-être que oui, effectivement, on pourrait écrire une lettre au gouvernement », soutient Mme Turgeon.