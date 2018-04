Un texte de Marie-Ève Bédard

Dans le désert de Thoumama, à une heure de route de Riyad, il a toujours soufflé un certain vent de liberté. Les familles saoudiennes viennent s'y reposer les vendredis et échapper un peu aux rigueurs contraignantes des codes de conduite en société.

C'est ici que beaucoup de femmes ont appris à conduire, malgré l'interdiction pour les Saoudiennes de prendre le volant.

Ici et là, on les reconnaît à travers les vitres teintées au voile intégral qu’elles portent, dévalant les dunes formées par le sable au gré des vents. Elles empruntent la voiture d’un père, d’un frère ou d’un mari. Certaines se contentent d’enfourcher un VTT loué pour quelques heures.

Hala et son mari ont enseigné à toutes leurs filles les rudiments de la conduite automobile ici.

« Toutes les femmes aiment conduire. Au lieu de se fier à un chauffeur, ça permet d'aller et venir comme elle veut. Ça n'est pas un problème », explique Hala.

Auparavant, les Saoudiennes devaient s'exiler dans les désert pour apprendre à conduire des véhicules motorisés. Photo : Radio-Canada/Marie-Ève Bédard

J'ai mes filles ici avec moi. Quand on vient, elles apprennent à conduire une voiture. Mes fils apprennent à leur femme à conduire, c'est normal. En Syrie et dans tous les pays arabes, les femmes conduisent, rien ne les empêche. Hala

Dès juin prochain, elle pourra enfin circuler sur la voie publique comme les Syriennes et les femmes de partout ailleurs sur la planète.

Une nouvelle qui a ravi Madiha Al Ajroush, qui a consacré sa vie à la lutte pour le droit des femmes en Arabie saoudite.

« Je suis très heureuse et sous le choc, parce que beaucoup de choses sont arrivées en même temps. On a retiré le pouvoir de la police religieuse. C'était le jour de la fête nationale et les gens s'amusaient. Il y avait un sentiment dans le pays de renouveau et de joie. Je ne me suis jamais sentie comme ça. Ça relève le pays, je le vois sur les visages ravis de tout le monde, celui des jeunes en particulier. »

Les pionnières persécutées

Dès 1990, avec près de 50 de ses concitoyennes, Madiha a pris le volant des mains de son chauffeur pour circuler dans les rues de la capitale. Un geste de protestation qui lui a valu d'être arrêtée et humiliée.

Madiha Al Ajroush, militante saoudienne pour le droit des femmes. Photo : Radio-Canada/Marie-Ève Bédard

Deux jours après l'événement, les mosquées se sont mises à dire du mal de nous, à dire des choses ignobles à notre sujet. Ça ne s'était jamais vu. Je ne savais pas qu'au nom de la religion, ils pouvaient nous traiter de prostituées. Madidha Al Ajroush

« C'était horrible pour nous de voir leur réaction. Mais nous comprenions qu'on voulait nous discréditer, pas seulement nos actions, mais aussi ne pas même nous donner le crédit de nos voix. Et ils ont réussi en quelque sorte. À l'époque, assise à la maison, j'ai eu très peur. Ne pas savoir ce qui allait se passer m'a fait très peur », relate Madidha.

Photographe à l'époque, elle a vu 15 ans de sa carrière s'envoler en fumée. Les autorités ont saisi et brûlé tous ses négatifs pour la punir.

Les Saoudiennes ne peuvent voyager, ouvrir un compte bancaire, obtenir des papiers d'identité, s'inscrire à l'université ou accéder à la justice sans l'accord préalable d'un homme. Photo : Radio-Canada/Marie-Ève Bédard

Aujourd'hui, les femmes se retrouvent à l'avant-scène de l'ambitieux projet de réforme Vision 2030 lancé pour le jeune prince héritier Mohammed ben Salmane.

Celles à qui on interdisait carrément le sport sont maintenant encouragées à courir sur la place publique, à fréquenter les gymnases, à former des équipes sportives. Elles peuvent aussi désormais assister à des événements sportifs.

Pendant longtemps, on ne pouvait pas aller au gym, c'était interdit aux femmes. Pour faire de l'exercice, on ne pouvait que marcher autour de la maison. Eman Joharji

Elle est designer et confectionne depuis longtemps des tenues modestes, mais pratiques pour les femmes qui souhaitent bouger sans être encombrées de la traditionnelle abaya noire.

Vent de changement

La femme d'affaires croit qu'elle offre bien plus aux femmes qu'un simple vêtement.

« La liberté. La liberté de faire ce qu'elles veulent que ce soit de conduire une voiture, aller à bicyclette, faire de l'exercice à l'extérieur en public. Tout ça en restant modeste. Oui, je leur donne la liberté », explique Eman Joharji.

Dans une économie qui tourne au ralenti, les femmes et leurs nouveaux droits sont les bienvenues.

Elles y arrivent dans la voiture familiale conduite pour un chauffeur, mais partout au pays, des salons de l'auto courtisent les femmes.

Et à défaut de pouvoir déjà en repartir au volant du dernier modèle qu’on cherche à leur vendre, certaines se préparent sur des simulateurs de conduite mis à leur disposition.

Une Saoudienne apprend à conduire sur un simulateur. Photo : Radio-Canada/Marie-Ève Bédard

« Tout est en train de changer et je suis très contente de ce qui est à venir et pourrait nous surprendre encore », dit Samar Suleimani, qui rigole un peu des difficultés qu’elle a de garder sa voiture virtuelle sur la route.

L'Arabie saoudite a récemment annoncé que les femmes devraient aussi faire leur entrée dans l'armée au sein des services de sécurité. Un pas de plus vers leur intégration à la vie active.

Les Saoudiennes osent croire que tout ça n'est que le début d'une longue suite de changements positifs.

Les femmes ne sont plus ce qu'elles étaient, des femmes à la maison qui n'en sortent pas, qui s'occupent des enfants et c'est tout. Maintenant, on travaille, on a des connaissances, on a des diplômes d'études. J'espère qu'un jour, on sera égales à l'homme, j'espère. Samar Suleimani

Enfant à vie

Il reste une entrave de taille à cette quête d'égalité : la tutelle légale qui est imposée aux Saoudiennes.

Impossible pour une femme de voyager à l'étranger, d'ouvrir un compte bancaire, d'obtenir des papiers d'identité, de s'inscrire à l'université ou encore d'accéder à la justice sans l'accord d'un homme, le plus souvent un père, un mari ou un frère.

La Saoudienne reste pour ainsi dire une enfant à vie.

Une Saoudienne en compagnie de son jeune fils Photo : Radio-Canada/Marie-Ève Bédard

« C'est une forme de contrôle, dit la militante Madiha Al Ajroush. Qu'un individu, peu importe qu'il soit sain d'esprit ou pas ou apte à le faire puisse décider. Même si une femme soutient sa famille financièrement, qu'elle paie toutes les factures et est parfaitement capable, elle ne peut pas contrôler sa vie. On ne peut pas être une société fonctionnelle. »

« On ne peut pas avoir une femme qui représente son gouvernement à l'étranger et prend des décisions pour sa société, mais doit avoir la permission de son gardien pour voyager en visite officielle. C'est inconcevable. On ne peut pas avoir une femme médecin qui sauve des vies, mais n'a aucun contrôle sur sa vie », déplore Madiha Al Ajroush.

Elle croit que la société saoudienne est prête, non seulement à accepter les femmes seules au volant, mais pour des réformes plus en profondeur.

Difficile de dire si elle a raison. Le véritable test se fera en juin prochain.

Certaines femmes rejettent ce changement

Certaines femmes, même plus jeunes, trouvent que les changements actuels vont bien assez loin, que l'Arabie saoudite, le berceau de l'islam, ne doit pas être secouée aux dépens de ses principes.

Assise sur son VTT, le visage couvert d’un niqab et de lunettes fumées très tendance, Fatma, une jeune étudiante, affirme qu’elle ne souffre aucunement de la condition de la femme.

« Nous sommes libres ici, mais nous avons l'islam. Dans l'islam, il y a des règles », estime-t-elle.

Vers un islam modéré

Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed ben Salmane Photo : Reuters/Amir Levy

Le prince Mohammed ben Salmane, l'architecte des changements sociaux, politiques et économiques qui déferlent rapidement sur son royaume ultraconservateur, veut ramener son pays à un Islam modéré.

Ceux qui auraient pu s'élever contre sa vision ont été écartés, réduits au silence. Les imams qui n'ont pas épousé les nouveaux remparts de ce qui est admissible dans la sphère publique ont été démis de leurs fonctions, certains arrêtés.

Pour l'instant, les regards réprobateurs restent furtifs et les critiques se chuchotent en privé.

Ceux qui se réjouissent de cette évolution craignent que ces désaccords se transforment en contestation ouverte plus les femmes sortiront de l'ombre, et qu’ils viennent menacer ce nouvel horizon, qui n'a jamais été aussi étincelant pour elles.