« [...] Je souhaite, conformément à mon engagement électoral de novembre dernier, faire valoir haut et fort que le service d’ombudsman soit maintenu, avec un mandat clair de représentation des citoyennes et des citoyens, et en assurer la complète indépendance afin de défendre les droits et les libertés des Gatinois face aux pouvoirs publics », écrit la conseillère.

La publication de cette lettre survient quelques heures avant les conclusions de la vérificatrice générale sur le rôle du bureau de l'ombudsman.

L'année passée, le conseil municipal avait demandé à cette dernière de procéder à un examen de conformité des actions du bureau de l'ombudsman relativement à ses responsabilités et son mandat, ce que déplore Mme Boudrias.

Le Bureau de l’ombudsman est soumis à l’autorité de l’ensemble du conseil municipal et pas seulement à celle du maire et de sa direction générale Louise Boudrias, conseillère pour le district du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond

« Attaquer ainsi l’indépendance du Bureau de l’ombudsman va directement à l’inverse de la direction dans laquelle nous devons nous diriger », regrette-t-elle.