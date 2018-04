L'accident impliquant un seul véhicule est survenu peu avant 00 h 30 sur la route 148 à la hauteur de la rue de Clarendon.

Le conducteur qui a perdu la vie. Le passager est à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie, selon la police. Le véhicule a été retrouvé dans le fossé.

Les deux voies sont fermées à la circulation jusqu'à nouvel ordre.

Des employés du ministère des Transports du Québec sont sur les lieux pour créer une voie de contournement. Des enquêteurs analysent la scène de l'accident.

Pour le moment, on ignore l'identité de la victime et les causes de l'accident.

Plus de détails à venir