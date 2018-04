En décembre dernier, Joseph Edgar avait annoncé que ses nouvelles compositions se retrouveraient dorénavant sur les plateformes numériques, plutôt que sur un album, en raison de l'évolution du marché musical.

Il est passé de la parole aux actes : c’est en ligne que le public pourra trouver ses deux nouvelles chansons, dévoilées en fin de semaine. Il s’agit des compositions « Faire l’étoile » et « Boule Miroir », dans laquelle on peut entendre les voix de Jeanne Buisson-Latulippe, Marie-Claude Sarault et Amélie Hall.

Il a, du même coup, lancé un vidéoclip où on le voit dessiner une scène de boîte de nuit.

Avec les informations de Camille Boudreau