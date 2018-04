Un texte de Laurence Gallant

La mairesse de la municipalité, Maïté Blanchette Vézina, indique que les démarches du promoteur en question sont suffisamment sérieuses pour avoir affiché une première offre d'emploi, un poste de directeur des services de contrôle de qualité.

Comme la circulation de cette offre d’emploi sur les médias sociaux a suscité plusieurs questions, la mairesse a tenu à faire le point lors d’une séance du conseil municipal, lundi soir.

Le terrain convoité se situe un peu à l'est du Phare de Pointe-au-Père, et serait voué à accueillir une première installation de 150 000 pieds carrés, qui pourrait par la suite être agrandie jusqu’à 650 000 pieds par la suite.

La mairesse de Sainte-Luce, entourée des conseillers Roch Vézina et Micheline Barriault Photo : Radio-Canada/Laurence Gallant

Maïté Blanchette Vézina dit voir d'un bon œil le projet, tout comme l’ensemble du conseil, mais promet de veiller à ce que l'éventuel bâtiment ne dénature pas le paysage.

« C'est sûr que c'est de l'emploi, et selon les discussions qu'on a avec le promoteur, il désire engager, former des gens dans la région. Comme on le sait, la marijuana deviendra légale à des fins récréatives », explique-t-elle.

C'est un marché qui est en croissance, c'est quand même une opportunité pour Sainte-Luce. Maïté Blanchette Vézina, mairesse de Sainte-Luce

La mairesse affirme que le promoteur AAA Medic Mtl est en discussion avec la Sûreté du Québec pour répondre aux normes de sécurité et travaille actuellement à boucler son financement.

La Municipalité de Sainte-Luce ignore pour l'instant si le poste affiché a été pourvu ni quelles seront les retombées, si le projet se concrétise.