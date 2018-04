Les mesures de confinement en place depuis vendredi restent cependant en vigueur.

« Vendredi vers 10 h du matin, la GRC de Powerview a eu un appel de l'hôpital avec un rapport de menaces contre un membre du personnel de l'hôpital. L'hôpital est entré dans un confinement barricadé pour la sécurité du personnel », raconte le sergent Paul Manaigre, porte-parole de la GRC.

« On a fait une enquête et en une coupe d’heures, on a trouvé le suspect. On lui a parlé, puis on a déterminé qu’aucune menace n’avait été faite. On n’avait aucune preuve », précise-t-il.

La personne à l’origine des menaces alléguées est un ancien patient.

Les mesures de confinement en vigueur à l'hôpital de Pine Falls empêchent Gail Farmer de rendre visite à son beau-père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a 96 ans. Photo : Radio-Canada

Les mesures de confinement empêchent Gail Farmer, qui habite le village voisin, Saint-Georges, de rendre visite à son beau-père de 96 ans, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il est résident du foyer de soins rattaché au complexe de l’Hôpital Pine Falls.

« Il doit être confus de ne pas nous voir, parce qu’on y va tous les jours », lance-t-elle, en indiquant qu’il n’est plus en très bonne santé.

Selon le « code blanc », seuls les patients et le personnel peuvent accéder à l'hôpital. Les portes de l'établissement sont également verrouillées et surveillées par une équipe de sécurité.

« Un « code blanc » indique une personne violente », explique le président-directeur général de l’hôpital, Ron Van Denakker.

« L’Office régional de la santé d’Entre-les-Lacs et de l’Est a eu des « codes blancs » par le passé, mais ils n’ont pas eu un impact sur l’offre de services de la santé de l’ampleur du « code blanc » de Pine Falls », ajoute-t-il.

Les nouveaux patients sont redirigés vers d’autres hôpitaux de la région, note M. Denakker. « Puisqu'il n’y a pas de médecins disponibles à Pine Falls, d’autres hôpitaux font face à un plus grand volume de patients. »

« Bien que d’autres hôpitaux et centres de soins dans la région sont affectés, on parvient à gérer cette situation avec les ressources existantes », dit-il.

Avec des informations de Rémi Authier