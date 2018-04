Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Les victimes sont toutes des hommes [la prison de Hamilton compte 20 % de femmes, NDLR] : Louis Angelo Unelli, William Acheson, Marty Tykoliz, Stephen Conrad Neeson, David Michael Gillan, Trevor Ronald Burke, Julien Chavaun Walton et Peter Michael McNelis. Ils étaient âgés de 20 à 47 ans.

L’enquête devra notamment confirmer la surdose comme étant la cause déterminante de leur mort. Le jury devra ensuite déterminer si leur mort était accidentelle avant de remettre des recommandations pour éviter d’autres décès semblables.

L’avocate du ministère public, Karen Shea, qui dirige les interrogatoires pour le compte du coroner, a passé en revue les derniers moments des huit victimes dans la prison provinciale de Hamilton, où ils étaient détenus pour des infractions de possession et de trafic de stupéfiants.

Dans ses arguments d’ouverture, Me Shea a démontré que certaines des victimes avaient des problèmes de dépendance; certaines avaient été placées en confinement solitaire pour inconduite; d’autres étaient sous surveillance pour tentative de suicide.

Elles ont toutes été retrouvées inconscientes dans leur cellule et les efforts pour les réanimer ont été vains. Au moins deux détenus avaient encore de petits sachets de plastique dans leurs mains lorsqu’ils ont été retrouvés inanimés.

Marty Tykoliz (à gauche) et sa sœur; l'homme de 38 ans a succombé à une surdose en 2014. Photo : Facebook

Les autopsies ont révélé que les huit hommes avaient consommé des drogues et des médicaments, comme de la cocaïne, des méthamphétamines, du fentanyl, de l’OxyContin ou encore de la méthadone en poudre.

Un seul des huit prisonniers, Marty Tykoliz, est mort à l’hôpital après y avoir été admis à la suite d’une première surdose à laquelle il avait survécu au printemps 2014. Ironiquement, il est mort le jour où il a obtenu son congé avant de retourner en détention.

Sa soeur April était présente lors des audiences assise en pleurs au côté de son amie Amy McKechnie qui a perdu elle aussi un frère en 2017 à la suite d’une surdose.

Amy McKechnie et April Tykoliz (à droite) Photo : CBC/Flora Pan

Le sergent d’état-major Michael DuCheneau, qui est l’un des responsables des opérations au Centre de détention, a été le premier à prendre la barre des témoins dans cette enquête. Il explique le fonctionnement entourant l’admission, la fouille, l’incarcération et la surveillance des prisonniers dans son établissement, qui compte en temps normal environ 500 détenus. « Il arrive parfois que nous en ayons 650 », dit-il.

Michael DuCheneau soutient que les détenus sont toujours fouillés à leur entrée en prison ou à leur retour de l’hôpital ou du tribunal. Les prisonniers doivent passer par des détecteurs de métal, avant de se soumettre à des fouilles à nu ou non. « La contrebande est un problème important », poursuit-il, en ajoutant que son personnel redouble d’efforts pour contrôler le volume de stupéfiants dans l’institution.

Il explique que la drogue est introduite en prison par la poste, lors des visites des proches des détenus ou encore carrément lorsqu’elle est jetée par-dessus les murs de la prison. La contrebande se fait même de cellule à cellule par l’intermédiaire des tuyaux de toilette entre deux planchers à l’aide de ficelles attachées à des sachets de poudre ou de comprimés.

Michael DuCheneau ajoute que les agents correctionnels ont aussi pour mandat de fouiller les cellules des détenus, en particulier les matelas. « Les rondes ont lieu toutes les 20 minutes sur les étages », précise-t-il.

L’institution possède de nombreuses caméras. Les images ne sont jamais surveillées en temps réel, mais seulement lorsqu’il s’est produit un accident. « Il manque de financement et de ressources, les lois sur la vie privée ne nous rendent pas la tâche facile, les caméras ne relèvent pas de toute façon le son et les odeurs »

Le sergent d’état-major souligne par ailleurs que l’institution compte en principe des effectifs de gardiens qui assurent la surveillance 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et qu’il doit y avoir au moins un membre du personnel médical pour chaque quart de travail. « Cela n’est toutefois pas toujours le cas, lorsqu’un membre de l’équipe médicale est malade, il n’est pas remplacé. »

Interrogé sur les changements qui ont été apportés depuis la mort des huit victimes, M. DuCheneau réplique que les mesures de sécurité ont été resserrées à partir de 2016. L’établissement est par exemple muni maintenant d’une machine à rayons X qui permet de voir dans les cavités corporelles des détenus dès leur admission.

L'Hôpital général de Hamilton Photo : Radio-Canada

Pour certains observateurs, l’accent de cette enquête est trop mis sur la contrebande. C’est le cas de John Schuurman, le cofondateur de l’organisme Ride for Reform, qui milite pour les droits des prisonniers. « Cette enquête porte trop sur les efforts qui sont déployés pour empêcher la drogue de pénétrer dans la prison, elle devrait plutôt s’attarder aux traitements réservés aux toxicomanes dans la communauté avant qu’ils n’entrent dans le système carcéral », dit-il à l’extérieur de la salle d’audience.

Me Shea explique au jury que l’objectif de l’enquête est de trouver « un juste équilibre entre les inquiétudes concernant la sécurité de la population carcérale et du personnel carcéral et le traitement des prisonniers pour leurs problèmes de santé ».

L’enquête doit durer six semaines; une centaine de témoins y sont attendus. Outre le ministère public, onze parties sont représentées dans cette cause : trois des huit familles des victimes sont défendues par des avocats, trois autres se défendent seules [deux familles sont absentes, NDLR]; l’Hôpital général de Hamilton et deux de ses médecins; le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels et une agence communautaire qui vient en aide aux toxicomanes de la ville.