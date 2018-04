La conseillère Ginette Brideau Kervin fait partie des absents de la réunion du conseil municipal, lundi soir. « On a eu le rapport [dimanche] et j'ai décidé, après une longue réflexion, de ne pas me présenter à la réunion. »

Elle ne veut pas révéler le contenu de ce rapport, mais la lecture du document de neuf pages l'a rendue perplexe. « Le rapport du maire mérite une attention toute particulière et je crois que le conseil au complet devrait se rencontrer à huis clos pour élaborer sur les nombreux points qui ont été apportés par le maire », affirme-t-elle.

« Ça ne fait aucun sens de travailler comme on travaille là, lance-t-elle. On a deux autres années à faire, à représenter les intérêts de la ville de Tracadie et moi je n'ai pas l'impression que je peux faire mon travail de conseillère de la manière dont je voudrais le faire.

Des points manquants à l'ordre du jour

Des points importants, selon la conseillère, ont été omis de l'ordre du jour de la rencontre de lundi. « Il n'y avait pas encore de rapport financier. On nous avait promis à partir du mois de février qu'on allait avoir des rapports financiers à tous les mois. »

Le maire Denis Losier a publié l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal. Photo : Radio-Canada/Facebook : Maire Denis Losier

Elle rappelle qu'il y a eu un rapport financier verbal à la mi-février, mais aucun rapport financier écrit depuis mars 2017, soit il y a un peu plus d'un an. « Comment peut-on travailler, comme conseil, si on n'a pas de rapport financier? »

Qu'est-ce qui a été dépensé à la ville du 31 mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2017? On n'a jamais eu de rapport financier. Ginette Brideau Kervin, conseillère municipale de la Ville de Tracadie

Le maire de Tracadie, Denis Losier, n'a pas répondu aux demandes d'entrevue de Radio-Canada pour l'instant.

Avec les informations de Mathieu Massé