Selon les normes provinciales, les autocars doivent subir une inspection de sécurité mécanique complète tous les six mois. « Mais ici, nous le faisons nous-mêmes tous les mois », affirme Winston Gordon, le propriétaire de la compagnie manitobaine d'autocars Five Star Bus Lines.

« Dans l’industrie, nous espérons tous que l’autocar était en bonne condition mécanique », ajoute-t-il.

M. Gordon a été chauffeur d’autocars pendant 15 ans. Five Star Bus Lines assure entre autres le transport d’équipes sportives d’un bout à l’autre du Canada et des États-Unis.

« Ce qu’il faut faire quand un événement comme celui-ci survient, c’est de rencontrer tous les chauffeurs, de discuter avec eux, et de leur dire que la sécurité est toujours notre priorité », note-t-il en parlant de la « tragédie majeure » à Humboldt, en Saskatchewan.

Pour l’employé de Beaver Bus Lines John Panting, les nouvelles technologies ont permis à l'industrie de faire beaucoup de progrès pour assurer un transport sécuritaire. « Nos conducteurs sont munis d’appareils électroniques qui nous permettent de savoir depuis combien d’heures d’affilée ils conduisent et s’ils se reposent assez longtemps. Le tout pour être absolument certains qu’ils soient au maximum de leur potentiel », souligne-t-il.

Beaver Bus Lines transporte de nombreuses équipes sportives, dont les Pistons de la ville manitobaine de Steinbach, et les Bisons de l’Université du Manitoba.

La ceinture dans les autocars?

Les nouveaux modèles d’autocars sont munis de ceintures de sécurité, mais reste que ce n'est pas obligatoire de la porter. Quant à M. Gordon, il soutien le le port de ceinture en autocar.

« La clef, c’est de réduire les risques autant que possible », résume pour sa part John Panting.

« Cette perte de vie catastrophique sera imprimée dans les esprits des familles, des communautés, et de la province pour de nombreuses années, et avec cela viendra des études pour empêcher qu’une tragédie comme celle-ci touche plus de personnes », déclare de son côté le ministre de l’Infrastructure du Manitoba, Ron R. Schuller.

« Notre gouvernement est engagé à s’assurer que les normes de sécurité de tous les modes de transport soient aussi robustes que possible, et nous travaillons sans cesse avec l'industrie et d’autres intéressés pour garantir que l’on fait tout notre possible pour que la sécurité reste prioritaire », ajoute-t-il.

Five Star Bus Lines et Beaver Bus Lines gardent maintenant un œil sur les conclusions de l'enquête sur l'accident en Saskatchewan.

Avec des informations de Camille Gris-Roy