Si l'économie et l'environnement vont main dans la main – comme le répète le gouvernement Trudeau – dans la saga de Kinder Morgan, ils se tiennent par la main surtout pour se livrer un bras de fer en règle. Le déchirement entre la Colombie-Britannique et l'Alberta illustre à quel point vouloir plaire à tout le monde, compagnies pétrolières et environnementalistes, est illusoire.