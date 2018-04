Il s'agit d'une somme qui permettra l'embauche de cinq nouveaux éducateurs. Le chèque envoyé par un donateur originaire de Lyon, en France, va permettre d'offrir des bonis à l'embauche.

Surnommé « Dadou », ce généreux philanthrope, tombé en amour avec l'histoire acadienne et l'Île-du-Prince-Édouard, a décidé de donner une partie de son argent à la petite enfance.

Son objectif : aider un service qui manque cruellement de moyen.

Et ce chèque pourrait être le premier d'une longue série. Kathleen Couture, la présidente de l'Association des centres de la petite enfance de l'Île-du-Prince-Édouard, explique : « Pour lui, c'est le premier versement d'autres versements à venir. Le premier projet c'est la crise de recrutement, le deuxième, cela va venir pour la rétention de nos éducatrices fidèles qui sont présentement dans les centres. »

Il s'agit d'ailleurs d'un des besoins les plus criants dans le système de garde insulaire. C'est simple, il manque aujourd'hui une dizaine d'éducateurs dans la province.