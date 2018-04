Un texte de Pierre-Gabriel Turgeon

L’actuel propriétaire du tableau, Ron D’Errico, a confirmé à Radio-Canada que l’œuvre serait assemblée en vue du premier match de la série entre les Jets de Winnipeg et le Wild du Minnesota.

« Je crois que le moment est bien choisi pour la ressortir. La dernière fois, elle a reçu un bel accueil, des médias d’Angleterre ont rapporté la nouvelle, ça a fait le tour de la planète. C’était phénoménal! »

Pour bien des Winnipégois, ce tableau de 7 m de haut sur 5 m de large est bien plus qu’un symbole de la monarchie : c'est un élément qui a marqué la mémoire de ceux qui ont assisté à des manifestations sportives ou artistiques dans le vieil amphithéâtre.

« Les gens peuvent parler de leur expérience, mais c’est difficile de mettre les bons mots sur ce que l’on ressent face à ce tableau », explique Ron D'Errico. « Les autres vont comprendre son histoire, mais ne comprendront pas la dynamique des émotions que ce portrait nous procure », ajoute-t-il.

Difficile de remonter le parcours de ce portrait de la reine depuis qu’il a été décroché du plafond de l’aréna en 1999 en vue des Jeux panaméricains. Ron D’Errico indique qu’il a été entreposé pendant quelques années au Manitoba, notamment à Brandon, avant de se retrouver dans un entrepôt de Whitby, en Ontario. En février 2015, le Winnipégois Jamie Boychuk l’a acquis afin de le rapatrier en sol manitobain pour qu’il y soit exposé de façon permanente. Trois ans plus tard, il a décidé de léguer la toile qui pèse 273 kg à son ami Ron D’Errico.

« J’étais sous le choc, indique ce dernier, je ne pouvais pas le croire. Il me l’a donné parce qu’il me fait confiance et non pas parce qu’il n’en voulait plus, comme un vieux chandail. »

Ron D'Errico (à gauche) est en compagnie de Jamie Boychuk (à droite) lors de l'acquisition du tableau de la reine Élisabeth II. Photo : Ron D'Errico

« Légalement, cet objet m’appartient, mais il appartient à Winnipeg, je suis un conservateur. Ma responsabilité est de le protéger. Donc Jamie m’a donné ce tableau en sachant qu’aucune somme d’argent ne sera suffisante à mes yeux pour le vendre. »

Ron D’Errico a tenté de trouver une solution pour protéger l’œuvre d’une éventuelle exposition permanente à l’extérieur, sans succès.

Il souhaite que le propriétaire des Jets de Winnipeg, Mark Chipman, accepte de prendre le vieux portrait, comme il l’a fait avec la statue de Timothy Eaton, et qu’il trouve un endroit où les gens pourront l’admirer à nouveau.

Les chances de voir la reine trôner à la Place Bell MTS sont pratiquement nulles. Toutefois, il espère que M. Chipman puisse trouver un endroit à l’intérieur du nouveau True North Square. « Je crois que ça serait un endroit parfait et cela permettrait à Mark Chipman de compléter l’héritage qu’il construit. »

Aucune discussion n’a encore été entamée entre True North et Ron D’Errico.

D’ici là, le portrait demeure dans un endroit que le principal intéressé préfère garder secret afin d’éviter que des curieux ne tentent de l’abîmer.