La Ville de Gatineau espère rappeler aux riverains ce qu'ils peuvent faire pour se préparer en cas de crues, en plus d'expliquer quelles mesures ont été mises en place par la Ville depuis le printemps.

La Municipalité a revu son équipement en cas d'urgence - notamment ses véhicules amphibies - en plus de se procurer près de 180 000 sacs de sable à remplir.

Sonia Béland de la Sécurité civile parle de l’importance de se munir d’une trousse d’urgence de base (vivres, couvertures, lampe de poche, radio) et de la pertinence d’avoir un « plan d’urgence familial » ne serait-ce que pour savoir où aller loger en cas de sinistre. pic.twitter.com/tFbVEzPjBK

« L'objectif, c'est de se préparer à une éventuelle nouvelle inondation [...] pour qu'on soit plus prêts à faire face à une situation comme l'année dernière », a expliqué le maire de la Ville de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.