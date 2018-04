Un texte d’Alain Rochefort

Le Groupe Restos Plaisirs annonce la fermeture temporaire du restaurant ouvert il y a près 40 ans.

Des rénovations majeures au premier étage des trois bâtiments historiques qui l’abritent sur le boulevard Champlain sont en cours, explique le président-directeur général de Restos Plaisirs, Pierre Moreau.

« On s’est aperçu après l’ouverture de deux nouveaux restaurants cette année que le premier restaurant qui marquait la naissance des [Cochon Dingue] manquait un peu d’amour. On a décidé de corriger la situation et on veut être prêt pour la prochaine saison touristique. »

Mis au goût du jour

L’endroit sera méconnaissable même pour les habitués, souligne Pierre Moreau. Tout sera mis au goût du jour.

On va faire une décoration maritime pour rendre hommage aux bateaux qui accostent dans le secteur maintenant. Pierre Moreau, président-directeur général de Restos Plaisirs

« Nous, on aime mieux rénover les restaurants qu'en fermer. On sait que c'est un milieu extrêmement difficile. Ce restaurant-là aura 40 ans en 2019. On est très fier de pouvoir dire que ça fait 40 ans qu'on est dans le quartier », ajoute-t-il.

Le Cochon Dingue Champlain rouvrira ses portes à la clientèle le 26 avril prochain.