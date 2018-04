À l'École catholique de Saint-Albert, le chagrin est dans chaque sac à dos. À pareille date l’année dernière, Logan Hunter, le jeune ailier droit de 18 ans, était encore sur les bancs de cette école.

Stephan Wack y a reçu son diplôme d'études secondaires il y a trois ans. Même si tous les deux ne fréquentaient plus l’établissement, leur absence pèse lourd.

Pour Martin Rudolf, un ami de Logan Hunter, ce qui a été le plus difficile a été de voir combien tout le monde à son école est anéanti par la tragédie.

« Je suis arrivé en classe ce matin, et un de mes professeurs est venu me voir complètement en larmes. Les garçons ont eu un impact énorme sur moi, mes amis, mes professeurs et ma communauté », a-t-il dit.

« Enseigner est une vocation, je pense que plusieurs enseignants ici ont l’impression d’avoir perdu deux de leurs enfants », a expliqué la directrice de l'établissement, Danielle Karaki, émue.

Elle voulait d’ailleurs qu'aujourd'hui soit une journée de prières et de confidences pour tous, autant pour ses élèves que pour le personnel enseignant.

Au coeur de l'école, la chapelle a d'ailleurs offert un peu de paix aux élèves, un lieu pour se recueillir dans l'espoir, et peut-être, de comprendre l'inexplicable.

« L'important, ce n’est pas la longueur de notre vie, mais comment nous l’avons vécue. Pour ces jeunes garçons, je pense que leur vie était tellement pleine et que c’est là-dessus que nous devons nous concentrer », a conclu Mme Karaki.